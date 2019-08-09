小摩：美國經濟衰退機率為40%

貿易戰火熱，使得全球經濟放緩，金融市場衰退風險加劇，美股波動性大幅增加，同時，經濟學家下調經濟成長預期，貿易情勢不穩，恐潰散市場投資情緒，摩根大通認為，美國未來 12 個月陷入經濟衰退的機率接近 40%，刷新週期高點。

由於美中貿易關係惡化，加劇經濟不確定性，8 月份經濟學家調查顯示，未來 12 個月美國經濟衰退的機率從先前的 31% 上升至 35%。

美國經濟衰退機率增加 (圖片: 彭博)

今年全球最大經濟體美國的增長率平均為 2.3%，低於 7 月調查的 2.5%。預計第三季度 GDP 增長將從今年前三個月的 3.1% 和第二季度的 2.1%，放緩至第三季度的 1.8%。經濟學家認為美國將在 2021 年進入下一次衰退。

即使經濟衰退的機率上升，但由於受到美國強勁勞動力市場，和強勁消費者數據支撐，經濟學家仍看到不錯的經濟增長。

美國勞工部於周四 (8 日) 公布截至 8 月 3 日的失業救濟金人數，數據下降至 20.9 萬人，低於市場預估的 21.5 萬人，徘徊在 49 年來的最低點之上，顯示出即便經濟放緩，勞動市場仍持續增長。

根據彭博社調查，2019 年的全球經濟增長預測也從 3.3% 下調至 3.2%。

在關稅戰的緊張局勢下，美國和全球經濟增長前景黯淡，經濟學家認為今年聯準會將在 9 月份再度降息。

經濟學家將 Fed 下一次降息的預期，從 12 月提前至 9 月，並估計基準利率將下調 25 個基點至 1.75% 至 2% 區間。

週四 (8 日)「新債王」岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 更指出，他認為美國未來幾個月陷入衰退的機率，由 50% 增加為 65%，估計明年總統大選前，經濟率退的可能性將高達 75%。

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