印尼、菲律賓央行估可能很快將再次降息

亞洲地區的寬鬆大潮來襲，亞洲地區貨幣政策決策者正採取積極行動，以應對全球經濟惡化。據報導，印尼和菲律賓等國央行相繼下調指標利率，並預期未來很可能很快將會進一步降息。

印尼央行副行長、理事 Dody Budi Waluyo 表示，如果金融市場趨於穩定，印尼央行很可能會再次降息，並補充表示，近期貨幣戰擔憂所引發的動盪應該是暫時的。

「如果我們看看過去兩天的動盪，印尼盧比已經在改善，金融市場也在改善。如果保持這種情況，我們希望再次下調利率。」Waluyo 說道。不過他也補充道，下一次降息的確切時間取決於政策會議期間的評估。但是，如果風險可以衡量，央行將在不久的將來設定降息的時間。

Waluyo 表示，印尼央行正在為中美之間全面性的貿易戰做準備，包括兩方互相加徵報復性關稅以及貨幣戰的情況，很可能拖累新興市場貨幣。他認為，包括澳洲、印度、紐西蘭和泰國在內的其他國家的央行也在降息，同樣都是感受到了貿易戰所帶來的影響。

Waluyo 認為，與其他新興市場相比，印尼第二季 5.05% 的經濟成長「足夠好」。他預計全年國內生產總值成長接近央行所預期的 5.0-5.4%。然而，他也警告，長期的出口疲軟可能削弱國內消費和相關投資。

另一方面，菲律賓央行行長 Benjamin Diokno 在接受採訪時也表示，預期今年內菲律賓央行也將進一步放鬆貨幣政策，認為利率很可能今年 9 月份或第四季再降 25 個基本點。