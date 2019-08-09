貴金屬盤後－經濟衰退隱憂 金價突破六年高位 期貨持續反彈

各地央行降息，美國經濟衰退機率大增，避險買盤湧現，金價衝破 1500 美元，有助黃金上行，週四 (8 日) 金價突破六年高位後小幅跌落，貴金屬多頭期貨跌深，不過買盤強勁金價有望反彈。
12 月交割的黃金上漲 1.45%，金價以每盎司 1513.9 美元作收，前一交易日金價一度觸及 1522.35 美元，為 2013 年 8 月以來的最高點。本週金價上漲 3.6%，當月漲幅為 5%，同比漲幅近 15.7%。
9 月白銀價格也跟著走低，在前一日觸及 13 個月高點後，下跌 16.1 美分，接近 0.51%，收於每盎司 17.03。
美國公布截至 8 月首次申請失業救濟金人數 20.9 萬人，低於市場預估的 21.5 萬，數據顯示經濟放緩，勞動市場仍持續增長，而美國 7 月份非農就業人數增加 16.4 萬人，低於 6 月份的 19.3 萬。
中國於週四公布了 7 月份的進出口貿易數據，中國進出口總值 2.56 兆美元，年減 1.8%，受貿易戰衰減幅度，低於市場預期，緩解市場對全球經濟衰退隱憂，使得金價週四在突破 1500 美元後下跌。
雖然失業人數和非農就業報告顯示美國就業率高，不過通膨指數低於預期，經濟仍有衰退隱憂。「新債王」岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 週四就指出，美國未來幾個月陷入衰退的機率，由 50% 增加為 65%，估計明年總統大選前，經濟率退的可能性將高達 75%。
美中局勢緊張 黃金期貨儲量增
根據《彭博社》編制數據顯示，週三 (7 日) 黃金儲備量創下六週以來最大增幅，增加了 15.2 噸，總量達 2394 噸，為 2013 年以來最高位。高盛表示將其 2019 年的黃金 ETF 需求預期，從 300 噸上調至 600 噸。
高盛分析師預測，美中緊張的貿易發展、美債殖利率倒掛，將使得金價在未來六個月內，上漲至每盎司 1600 美元。而美吟美林分析師則在上週預計貴金屬將在未來兩年內，爬升至 2000 美元。
分析師認為貿易局勢不穩定，未來 Fed 降息機率大增，金價仍有進一步上揚的空間，黃金期貨可能在未來幾週攀升至 1800 美元高位區間，創下 2011 年歷史紀錄的 1911.6 美元。
Comex 顯示 10 月鉑金上漲 2.4 美元，或 0.28%，至每盎司 870.9 美元；9 月鈀金上漲 4.30 美元，或 0.3%，至每盎司 1419.0 美元。
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