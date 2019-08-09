貴金屬盤後－經濟衰退隱憂 金價突破六年高位 期貨持續反彈

各地央行降息，美國經濟衰退機率大增，避險買盤湧現，金價衝破 1500 美元，有助黃金上行，週四 (8 日) 金價突破六年高位後小幅跌落，貴金屬多頭期貨跌深，不過買盤強勁金價有望反彈。

12 月交割的黃金上漲 1.45%，金價以每盎司 1513.9 美元作收，前一交易日金價一度觸及 1522.35 美元，為 2013 年 8 月以來的最高點。本週金價上漲 3.6%，當月漲幅為 5%，同比漲幅近 15.7%。

黃金日線走勢圖 (圖片: Investing)

9 月白銀價格也跟著走低，在前一日觸及 13 個月高點後，下跌 16.1 美分，接近 0.51%，收於每盎司 17.03。

美國公布截至 8 月首次申請失業救濟金人數 20.9 萬人，低於市場預估的 21.5 萬，數據顯示經濟放緩，勞動市場仍持續增長，而美國 7 月份非農就業人數增加 16.4 萬人，低於 6 月份的 19.3 萬。

中國於週四公布了 7 月份的進出口貿易數據，中國進出口總值 2.56 兆美元，年減 1.8%，受貿易戰衰減幅度，低於市場預期，緩解市場對全球經濟衰退隱憂，使得金價週四在突破 1500 美元後下跌。

雖然失業人數和非農就業報告顯示美國就業率高，不過通膨指數低於預期，經濟仍有衰退隱憂。「新債王」岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 週四就指出，美國未來幾個月陷入衰退的機率，由 50% 增加為 65%，估計明年總統大選前，經濟率退的可能性將高達 75%。

美中局勢緊張 黃金期貨儲量增

根據《彭博社》編制數據顯示，週三 (7 日) 黃金儲備量創下六週以來最大增幅，增加了 15.2 噸，總量達 2394 噸，為 2013 年以來最高位。高盛表示將其 2019 年的黃金 ETF 需求預期，從 300 噸上調至 600 噸。

黃金 ETF 持倉量創六年來最大增幅 (圖片: 彭博)

高盛分析師預測，美中緊張的貿易發展、美債殖利率倒掛，將使得金價在未來六個月內，上漲至每盎司 1600 美元。而美吟美林分析師則在上週預計貴金屬將在未來兩年內，爬升至 2000 美元。

分析師認為貿易局勢不穩定，未來 Fed 降息機率大增，金價仍有進一步上揚的空間，黃金期貨可能在未來幾週攀升至 1800 美元高位區間，創下 2011 年歷史紀錄的 1911.6 美元。

Comex 顯示 10 月鉑金上漲 2.4 美元，或 0.28%，至每盎司 870.9 美元；9 月鈀金上漲 4.30 美元，或 0.3%，至每盎司 1419.0 美元。

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