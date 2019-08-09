大摩預計：日本央行9月加碼刺激的可能性增加

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 認為，日本央行 (BOJ) 最早在下月政策會議上加碼刺激的機率上升，日圓近期的漲勢可能削弱通膨勢頭。

摩根士丹利目前預計，日本央行最早會在 9 月 18 日至 19 日的會議上宣布包括進一步下調負利率在內的一攬子措施。花旗集團經濟學家預計，如果日圓繼續上漲，日本央行會在會議上推出更多刺激措施。

包括 Takeshi Yamaguchi 在內的摩根士丹利經濟學家寫道，日本央行的下一個一攬子寬鬆計畫將包括把負利率從 - 0.1% 降至 - 0.2%，以及減少負面效應的一項負利率貸款計畫。他們還預計日本央行把維持超低利率直到至少 2020 年底的承諾有效期延長。

摩根士丹利表示，日本央行目前正密切關注市場態勢，鑒於政策工具有限，如果市場在 9 月會議之前平靜下來，該行可能會選擇觀望。如果不在 9 月份採取行動，那麼日本央行可能會在 10 月份行動。

全球金融波動加劇了日本央行的壓力。日圓作為避險貨幣的需求可能會通過降低進口成本來削弱價格動力。黑田東彥上周承諾，如果實現 2％通膨目標的勢頭處於危險之中，他將毫不猶豫地增加刺激措施。

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