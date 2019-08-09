投資大佬Icahn：光靠降息搞不定美國經濟問題 看看歐洲就知道

長期激進投資者 Carl Icahn 認為，包含中美貿易戰在內，美國經濟現在面臨諸多問題，恐怕不是單靠降息就能解決。

他在 CNBC 財經節目《半場報告》上表示，「我不認為降息就是解答。如果那麼簡單的話，你就永遠不會有這些週期了。」

「降息一直存有爭議，你看看歐洲，他們都降到負利率了，再看看他們的經濟如何，所以我不認為這是問題的最終解答。」

Fed 上個月降息，為 10 多年來首次，其理由是全球發展和通膨受壓抑。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 形容該次降息是「週期中間的調整」，而非長期降息週期的開端。

Icahn Enterprises 董事長 Carl Icahn 認為，美國經濟想維持成長，很重要的一環就是要與中國達成貿易決議。

「我想，真的得解決這個中國問題.... 中國問題不僅對我們產生影響，也對整個世界產生影響，我希望這問題能解決，真的希望他們達成協議，並且是盡早達成協議。」

中美貿易紛爭已經延宕 2 年，本月美國川普總統一則推文終結了中美休戰，因他宣稱 9 月 1 日起要針對剩餘 3000 億美元的中國進口貨品加徵 10% 關稅，中國隨即以停止採購美國農產品與貶值人民幣來報復美國。