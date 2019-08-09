轉型？臉書想付百萬年費買新聞 可能與彭博社、華盛頓郵報合作

根據華爾街日報報導，臉書 (FB-US) 已經與幾家知名的新聞媒體接洽，以支付年費的方式，得到新聞內容的授權放在臉書新聞平台。市場認為，這將是對臉書這樣的社交媒體巨頭，一項重大的轉型。

根據報導，臉書將採每年支付金額給知名媒體的方式獲得新聞內容，預期每年金額達 300 百萬美元，期間可能為三年。

據知情人士了解，目前臉書接洽的新聞媒體，包括彭博社、華盛頓郵報、ABC News、華爾街日報旗下之 Dow Jones。這項計畫可能在今年提出，但仍不清楚哪些媒體已經同意這項交易。

臉書執行長馬克祖克柏今年初曾表示，他承諾，將提供臉書平台更高品質的新聞，並創造一項更佳的商業模式與系統，來支持這樣的環境。

臉書這項合作服務，與稍早蘋果 (AAPL-US) 宣布與媒體合作的方式，似乎有所不同。蘋果與知名的媒體業者：華爾街日報、洛杉磯時報合作，取得新聞內容的授權後，採取「付費訂閱」的方式，將收益與媒體業者共享。

相對的，臉書傾向採取支付一筆年費給媒體業者的方式，以獲取無上限的新聞內容，提供給臉書平台的使用者。

分析師認為，臉書預定支付的 3 百萬美元年費，對這些可能合作的媒體業者來說，金額並不是太大。以華盛頓郵報為例，在 2017 年，數位平台的廣告收益方面，就獲利超過 1 億美元，其中包括數位平台廣告、訂閱等。此外，報紙也達到 1 百萬訂閱數，創造數千萬美元以上的收益。