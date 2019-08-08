AMD新EPYC晶片獲谷歌、推特採用！華爾街喊買 潑Nvidia冷水

AMD (AMD-US) 週三發布了 EPYC 第二代數據中心處理器晶片，並稱已獲 Alphabet (GOOGL-US) 旗下的谷歌和推特 (TWTR-US) 採用。

AMD 和英特爾 (INTC-US) 相互競爭數位中心晶片，且由於消費者轉向行動設備，導致個人電腦銷售遲滯，兩家公司的成長均仰賴數據中心晶片。

AMD 新一代伺服器晶片 EPYC 使用其合約廠商最新晶片製造技術，不僅效能提高，同時功耗下降。

靠自己工廠而非合約廠商打造晶片的英特爾，其新晶片發布時程落後，計畫明年發布，這讓 AMD 有機會搶奪英特爾的大客戶，如谷歌。

AMD 週四表示，谷歌的內部數據中心已採用其第二代 EPYC 伺服器晶片，且今年稍晚谷歌將提供給外部開發商，作為雲端運算供應產品的一部分，這是谷歌首次公開承認採用了 AMD 的 EPYC 晶片。

英特爾對此回應，谷歌和推特仍是公司的顧客，且英特爾在數據中心晶片市場上仍有 90% 以上的佔有率。

Moor Insights & Strategy 創始人 Patrick Moorhead 估計，AMD 的第一代 EPYC 只是從英特爾手中「拿了偏低的個位數市場份額」，但第二代 EPYC 應可擴大其市佔率。

華爾街看法

Jefferies 分析師 Mark Lipacis 認為，AMD 有更具競爭力的產品，市佔率提升，其股價也將上漲，他週三重申 AMD 股票「買進」評級，目標價 40 美元。

他指出，調研機構 Mercury 最近的數據顯示，AMD 今年第二季晶片在伺服器、桌電和筆電市場的佔有率較去年同期提高了 2 至 5 個百分點。

他預期未來 12 個月至 18 個月間，AMD 微處理器部門的伺服器市佔率會再增加 10 個百分點。

AMD 今年迄今股價已漲逾 50%，因投資者越來越樂觀看待其產品系列。

AMD 上週公布第二季調整後 EPS 8 美分、營收 15.3 億美元，均符合華爾街預期。

然而，該公司對當前一季和全年的財測卻低於分析師預期，AMD 表示，半客製業務 (為遊戲主機打造晶片的業務) 今年表現會較先前預期遜色。

AMD 週三收高 1.1%，盤後大漲 4% 以上，暫報 30.36 美元。

分析師：Nvidia 現在股價太貴

反觀競爭對手 Nvidia (NVDA-US)，Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 週三重申其「符合市場表現」的股票評級，目標價 150 美元，理由是該股估值偏高，目前價位不具吸引力，未來可能有較好的切入點。

Nvidia 將於本月 15 日公布第二財季財報。

「雖然近期因一些貿易、關稅和地緣政治的擔憂，讓該股價有一些回落，但其估值仍不便宜。我們對現在這時點仍抱持謹慎，認為之後可能會有較好的切入點。」

Rasgon 指出，Nvidia 目前交易價是未來 12 個月的預估本益比 24 倍。他估計 Nvidia 2021 財年 EPS 6.27 美元，而市場共識預期為 7.15 美元。

Nvidia 週三收升 1.01% 至 153.89 美元。