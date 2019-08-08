美股早盤 - Fed 9月降息機率高達100%！刺激道瓊早盤開高逾百點

週四 (8 日) 美股早盤開高，道瓊指數開盤上漲逾百點，繼續延續前一日美股跌深後的反攻氣勢，而在美中貿易戰的打擊之下，華爾街亦高度預期聯準會 (Fed) 將在 9 月再度降息，以緩解貿易戰帶來的不確定性。

截至台北時間週四 (8 日) 22 時許，道瓊指數暫報上漲 149.43 點或 0.57% 至 26156.50 點，而 10 年期美債殖利率則是大漲 4.29% 至殖利率 1.764%，恐慌指數 VIX 下跌 7.18% 至 18.09 點。

道瓊指數日線走勢圖 圖片：investing.com

隨著美國總統川普 (Donald Trump) 宣布 9 月 1 日將對中國 3000 億美元商品課以 10% 關稅的日期逼近，華爾街們正仰望期待 Fed 在 9 月份再度出手降息。

據 CME 聯邦基金利率期貨最新價格暗示，市場預期 Fed 9 月降息機率高達 100%，其中降息一碼機率為 85.8%、降息二碼機率為 14.2%。

CME 聯邦基金利率期貨預期 Fed 9 月降息機率 100% 圖片：FedWatch

另外，美銀美林分析師 Mark Cabana 近日出具研報認為，除了降息以外，Fed 可能還會重啟新一輪的 QE 購債計劃，雖然 Fed 才正要結束「縮表」的量化緊縮政策，但是考量到貿易戰衝突加劇、國會近日同意提高債務上限等，都可能令 Fed 肩上有不得已的「擴表」壓力。

Mark Cabana 進一步表示，債務上限的進一步調高，表示美國短期公債的供給閘門就將開啟，故 Fed 若要進一步控制聯邦基金利率，那麼 Fed 即可能需要採取行動來面對融資壓力。

今日美股經濟數據看點：

週四 (8 日) 美國勞工部宣布，截至 8 月 3 日當週美國初請失業金人數為 20.9 萬人，優於預期的 21.7 萬人，亦優於前值 21.5 萬人，市場經濟學家認為，儘管美國經濟已出現高位放緩格局，但總體勞動力市場仍屬健康。