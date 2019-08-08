【華冠投顧】幸運星-底部進場不贏也難……浴火鳳凰持續飛上天！！

林幸蓉 分析師

利奇馬颱風來襲，請好友們務必做好防颱準備

【前言】行情美夢中結束（7/23 請大家股票換鈔票）…… 卻在利空與失望中產生（8/6 狂殺 814 點後，10180 恐慌殺盤低點出現）…… 帶全國會員鈔票換股票《浴火鳳凰》吃到飽……

焦點個股：3338 泰碩、2421 建準、4968 立積、6116 彩晶、3017 奇鋐

全球經濟下修疑慮下…… 吹起了印度、泰國、紐西蘭降息風，黑天鵝繼續滿天飛！！昨日道瓊指盤中狂殺 589 點，人心惶惶…… 但隨著人民幣止貶下，美股開始跌深反彈（之前共跌 1958 點），收盤小跌 22 點，老師昨天說台股控盤者穩盤穩的漂亮…… 盤會漸漸美的…… 今天趁勢一鼓作氣往上攻！！2330 台積電（大漲 5.5 元）、2303 聯電、3008 大立光、2474 可成、2327 國巨、2409 友達、2382 廣達…… 收盤大漲 108 一舉站上五日線，成交量 1,230 億……OTC PA 功率放大器 3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科及高價股 6510 精測⊕、5274 信驊、6462 神盾、8299 群聯、6274 台燿、3324 雙鴻、8436 大江等助攻，收盤指數大漲 0.98%，成交量 348 億……

強勢股包括散熱 3338 泰碩、2421 建準、3653 健策、3017 奇鋐【7/15 學員單兵操作】6230 超眾。PCB 包括 4927 泰鼎 - KY、6213 聯茂。IC 設計包括【6/14 學員單兵操作】4968 立積。半導體測試有 6510 精測。5G 網通包括 6426 統新、3491 昇達科。面板包括 6116 彩晶。鍵盤包括 2387 精元…… 其他強勢股有【7/25 學員單兵操作】3444 利機以及【6/24 學員單兵操作】1256 鮮活 - KY……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。