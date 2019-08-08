【華冠投顧】5G族群性續強 多頭火種不滅

2019.08.08 盤後分析

#大盤短評： 06/19 低點 10650 收破短線轉弱，等待短線打底型態。

#盤勢分析

昨日美股大怒神，大跌後強勢收斂跌幅，主因印度、紐西蘭、泰國央行紛紛降期升高市場對景氣悲觀看法及擔心引發競貶使的美股開盤狂瀉 600 點，後來又因為隨著人民幣兌美元貶勢趨緩，美股止跌反彈，三大指數小幅收漲，很明顯美股短線持續受消息面影響波動加劇，同時貿易戰也沒有止戰的跡象，短線還是提醒大家留意風險。

回到台股，台股今日大漲百點，但量能 1230 億元持續低於 5 日均量屬偏低的水準，若屬多方強攻量能至少要 1400 億元以上，因此短線仍然屬於修正乖離的反彈機會較大，V 轉的機會仍小，而今天大漲百點至少是越過 5 日線，達成止跌的第一步，接下來還需要持續觀察後續的落底現象才可安心。

#個股方面

盤勢強彈，由昨日 5G 相關主流類股持續帶動，多頭火種有持續燒是好事，2345 智邦持續強是創高、3596 智易則遇到反壓今天呈現小漲，但量能仍足，令人驚艷的則是 3491 昇達科強攻 6% 收最高，但昇達科近期漲跌波動大，欲介入投資人需留意風險，銅箔基板三雄 6213 聯茂與 2383 台光電則有持續創高的表現，散熱族群則也有強勢的表現，只是大盤近期仍處在反彈段，做多建議以短線為主。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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