【華冠投顧】「清水休息站」上演煙火秀 「多空雙響炮」點名演出股

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提到「大盤開高走低，不過多頭力圖阻跌態勢不變，這部分可從大盤最後一盤硬是拉上年線、期貨尾盤明顯收斂逆價差看得出來」。

昨夜川普對陸姿態放軟，美股由大跌轉為小漲小跌，亞股也跟進全面反彈，今日大盤與 OTC 指數便在外部利多下同步站回五日線，終場大盤 + 108 點，OTC 指數 + 0.98%。

自週一 (8/5) 尾盤見到台股阻跌力道進場救援後，這幾天以來不管是遇到利空還是利多，台股始終維持著強於亞股之慣性，這個慣性迄今為止依舊沒變。然而受制於中線結構已遭破壞，就籌碼狀態而言這邊期待「Ｖ轉」恐也太過一廂情願，因此週二對盤勢的定調「台股這班南下列車進到 "清水休息站"」，意思是短線轉為「震盪整理局」。

＜【多空雙響炮】秘笈優先鎖定股＞

現階段台股震盪整理機率高，操作上採取「多空雙向」策略保持不變，尤其本波回檔走勢中，有些強股順勢掃掉浮額，有些甚至只是被大盤帶賽，這類個股很容易走出報復性反攻，卡位時機決定了獲利多寡，反之有些弱股則是籌碼日漸散亂甚至頭部已經成形，即便指數強彈恐怕也會脫隊，"砲擊" 對象決定了賺賠結果。

今天台股反彈，強股與弱股的走法卻大相逕庭，正好提供了區分 "多方股" 以及 "空方股" 的大好機會，昇楷這幾天也為大家準備了多空雙響炮秘笈～【好朋友 跟我走 好兄弟 請借過】就有浮出優先鎖定股，請加入昇楷投資社群，今天趕緊拿到手，明天開始一起賺下去。

除了 "優先鎖定股" 之外，進場 "時機" 的拿捏也很重要，這部分歡迎收看今日 "盤後影音"，昇楷會詳細為大家說分明。

＜強勢股＞

強勢股方面，週一 (8/5) 提過『5G 族群』仍是多頭主流，當天由《2345 智邦》、《4906 正文》、《6230 超眾》、《6274 台燿》、《3380 明泰》... 率先攻擊，週二(8/6)《4968 立績》、《3324 雙鴻》、《3105 穩懋》、《2455 全新》、《3338 泰碩》、《5388 中磊》... 接力演出，週三(8/7)《2421 建準》、《3596 智易》、《6285 啟碁》... 加入陣容。上列個股今天同樣是多方主帥，也依舊是觀察台股多頭決心的重要指標。

＜弱勢股＞

弱勢股方面，今日『面板』、『塑化』、『被動元件』、『矽晶圓』族群有部分個股跌深反彈，但也有像《6488 環球晶》、《3532 台勝科》... 等持續創低的個股，大結構仍為盤面最弱之族群。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。