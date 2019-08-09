【馮冠華專欄】留意人民幣和北水的走勢

今天推介 - 中興（763）

1) 上日港股市況總結 ：恆指週四略有反彈。指數以全日低位 25999 點（約持平）開出，在上證有所反彈的帶動下，曾上升 320 點，高見 26317 點，其後升幅又逐步收窄，最終以 26121 點收盤，上升 124 點。成交方面，金額按日下跌約 5% 至 760 億。港股通南下總成交額也按日下跌約 8% 至約 70 億，流向仍是淨流入，金額約 22 億。滬深股通北上終止六天的淨流出，轉為淨流入約人民幣 24 億。藍籌 37 升 8 跌 5 持平。板塊方面，本地地產、黃金、出口、汽車、半導體、中資券商及物管股表現較好。做空方面，佔大市成交上升至約 17.6%。牛熊證街貨最新比例為 55:45，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例仍為 100:0。重貨區方面，熊證仍在 27800-27849，牛證也不變在 25300-25349。恆指期貨夜市收報 26160 點，上升 139 點，高水 39 點。港股 ADR 上升 99 點，相等於恆指 26219 點。

簡評 ：滬深股通北向資金，昨天結束了連續六天的淨流出；而無獨有偶，上證也終止了六連跌，不排除是受 MSCI 確認在月㡳加重 A 股權重，以及中國 7 月進出口數據優於預期的正面影響。由於人民幣盤中也有少許回升，故此已呈超賣的港股，反彈亦算是順理成章。奈何反彈又是沒有成交配合，且恆指從全日的高位也回吐不小，加上報升的板塊較多是近日積弱的，所以升市也暫時只能看成超賣的反彈而已。注意做空比率回升至頗高水平，而且週末又有多場社運活動（恆指已連續三星期在週一大挫），後市仍不能掉以輕心。人民幣和北水的走勢，將有一定的啟示性。

收盤後公佈業績的港鐵（66）和電盈（8），前者早已發出盈警，市場應不會有太大反應；後者業績倒退但派息增加，反而股價有望如其子公司香港電訊（6823）般做好。中移動（941）的業績是在昨天中午公佈的，業績雖遜預期，但股價已走弱多時，故午後也不見太大沽壓。縱使現價息率已達 5%，在沒有股價催化劑下，筆者仍是建議敬而遠之。反而，公司在分析員會議提及增加的 5G 資本支出，或對 5G 的上游公司，如中興（763）、中通服（552）及鐵塔（788）等有利。其中，中興昨天能在不利消息下（白宮宣布從 8 月 13 日開始禁止美國聯邦政府機構直接購買華為、中興、海康威視等中國企業的通信、視頻監控或服務設備）先跌而後升，值得關注。

2）美股上日市況總結：美股三大指數反彈，當中道指上升 371 點或 1.43%，標指和納指則分別上升 1.88% 及 2.24%。十年期債息最新見 1.719%，美滙指數最新報 97.57，紐約期油最新報 52.68 美元。

3）個股訊息 （信報、經濟日報及明報）：

長汽（2333）公布，7 月汽車產量 5.99 萬輛，同比增長 11.01%，銷量為 6.04 萬輛，同比增長 11.09%，而前 7 月汽車累計產量為 55.7 萬輛，同比增長 6.09%，累計銷量為 55.39 萬輛，同比增長 5.33%。

電盈 (8) 上半年綜合溢利 16.3 億元，按年跌 12%；核心溢利 3.1 億元，按年跌 16%，每股基本盈利為 2.11 仙，派中期息每股 9.18 仙，較去年同期增加 3%。核心收益（未計流動通訊產品銷售）保持穩定，為 153.11 億元；核心 EBITDA 減少 4% 至 53.1 億元。

早前就沙中線及英國項目作出 24.3 億元撥備而發盈警的港鐵（66）公布上半年業績，純利為 55 億元，跌 22%，同時宣布派中期息維持每股派 0.25 元。

中國移動 (941) 董事長楊杰表示，今年 5G 資本開支為 240 億元人民幣 (下同)，比市場根據 3 月中用全年資本開支推算的 170 億元為多。該公司 5G 基站建設目標亦由原先 3 萬至 5 萬個，變成「超過 5 萬個」。

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