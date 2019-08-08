美國6月份消費者信貸增幅低於市場預期 連三個月下滑

6 月份美國消費者信貸創 3 個月以來最低增幅，信用卡借貸支出大幅下降了 8050 萬美元，是連續下滑的第三個月以來，信用卡借貸類別的最低水平，緩衝了日益增加的學貸和車貸。

借款放緩，彰顯目前美中貿易戰未明的局勢，使得多數人不願在經濟不穩定下承擔更多債務。不過綜觀而言，勞動力市場和高薪資，緩解消費者情緒，截至 7 月份，今年美國就業人數平均每月增加 16.5 萬人，比起 2018 年慢，但足以使失業率維持在近 50 年來的最低水平。

道瓊平均工業指數 (圖片: MarketWatch)

根據美國聯準會週三 (7 日) 公佈的數據顯示，6 月份整體消費者信貸額增加了 146 億美元，這是自三月份以後的 99 億美元以來，出現的最小增幅。

其中光是車貸與學貸就增加了 147 億美元，是自去年 12 月以來最大增幅，低於經濟學家預期中值，此前經濟學家在 5 月修正後預估會增加 178 億美元。

美國總體經濟在 4 月至 6 月季度，以 2.1% 的年增率持續放緩，第一季度 GDP 為 3.1%。但在 1 月至 3 月季度年增率為 1.1%，使得第二季消費者信貸成長了 4.3%，促進 70% 的經濟活動，前一個月增長為 5.3%。

6 月份的經濟成長，推動了消費者信貸至 4.1 兆美元的新紀錄，此紀錄不包含房屋抵押貸款和房地產抵押等其他借貸。

根據彭博分析師預測，信貸規模將增加 161 億美元。