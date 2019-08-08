再一亞洲央行降息！經濟成長前景弱 菲律賓央行宣布降息一碼

菲律賓央行於週四 (8 日) 宣布降息一碼，因菲律賓正處於四年多來最低的 Q2 經濟成長率，且未來的經濟前景低迷。

菲律賓央行週四 (8 日) 宣布將基準利率下調 25 個基點至 4.25%，與路透社調查的市場預期一致。

菲律賓利率走勢圖 圖片：tradingeconomics

同一期間，本週公布的數據顯示菲律賓年度通膨已放緩至 2.4%，為菲律賓兩年來的新低點，該國報告也指出，在 4 月至 6 月期間成長率已放緩至 5.5%。

面對聯準會 (Fed) 降息以及北京和白宮之間不斷升級的貿易戰，菲律賓是亞洲又一個降息的國家。印度、泰國、紐西蘭則在週三 (7 日) 全部降息。

此次降息證實了菲國央行方向的改變，去年菲國央行將政策利率上調 175 個基準點至 4.75%，為十年來的最高水平。5 月份，銀行七年來首次走向寬鬆。

野村證券在該決定前發表的一份報告中表示，菲國央行 9 月份會議可能會再次下調 25 個基點。

野村證券指出：「我們也不排除今年對利率的進一步削減。」

存款準備金比大型銀行在中央銀行存放資金的利率，目前為 16%。

4 月至 6 月的成長數據低於當局政府 6% 至 7% 的目標，以及路透社調查的預測中位數 5.9%。

菲律賓社會經濟規劃局局長 Ernesto Pernia 週四 (8 日) 稍早時告訴記者：「他現在正在考慮全年 6.0% 至 6.5% 的擴張，並將在下午的會議上暗示央行做些什麼來刺激經濟。」

野村做出了 25 點的降幅預測，並表示預計下半年成長綠將因「擴張性政策組合」和 5 月份推出的「趕上支出 (catch-up spending) 計劃」而出現反彈，後者旨為加速菲國基礎設施資金支出的計畫。

在菲律賓國會陷入僵局延遲批准政府 3.76 兆比索 (720 億美元) 支出計劃之後，菲國政府在年初重新制定了預算。總統杜特蒂於 4 月中旬簽署撥款法之前，這項為建構新的基礎設施項和公務員加薪提撥資金的計畫已被拖延多時。

鑒於預算的延遲，菲國政府消費支出在第二季度增長了 6.9% ，低於一年前的 11.9%。與此同時，公共建設則下降了 27%。

而該國服務業是經濟成長的最大部分，年增率 7.1%、工業成長 3.7%、農業成長則為 0.6%。