香港遊客量銳減 國泰航空、迪士尼：下季度業績恐受挫

受到近來香港示威遊行影響，7 月份入境遊客大幅減少，不僅觀光業受挫，香港於 5 日發起的罷工，也令國泰航空取消多數香港境內航班，甚至香港迪士尼也呼籲加入罷工行列。

國泰航空週三 (7 日) 表示，7 月份遊客流量下降，罷工情形下，多數航班取消，導致本月機票銷售額下滑，甚至影響到未來幾月預訂機位的業績。

迪士尼執行長 Bob Iger 也表示，香港示威活動已嚴重影響香港迪士尼業績，尤其是週一 (5 日) 發起近 50 年來首次罷工，不過他表示，香港樂園的業績下滑，並未影響到最近釋出的財報成績，「我們估計對下一季度的營收將會有更明顯的衝擊」Iger 補充道。

香港迪士尼業績受到示威活動影響 (圖片: AFP)

自兩個月前開始的香港反逃犯條例的抗爭活動，近來開始衝擊了香港經濟，加上美中貿易戰不穩定的局勢，觀光營收受損，知名大酒店包括萬豪國際 (Marriott)、永利 (Wynn) 和洲際酒店集團等，表示皆有下半年營收下滑的心理準備。

洲際酒店集團本週表示，在香港抗爭活動中，上半年香港業務營收略有下降。

六月香港零售業年減 6.7%，突顯出示威遊行對香港民生經濟的影響，私人商業活動也直落至 2008 年泡沫危機以來的最低水平。

IHS Markit 分析師 Rajiv Biswas 表示，只要示威遊行持續，香港的經濟展望將持續疲軟，他指出過去一週有至少數百架飛往香港航班遭到取消，已經大幅削弱經濟增長。