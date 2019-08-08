金融危機以來倒掛最大 美債殖利率恐出現負值

美中貿易戰帶動市場避險情緒，週三 (7 日) 美國 10 年期公債殖利率已暴跌至 2016 年以來新低 1.7%，創下自 2011 年 7、8 月間以來跌幅最高，和 3 個月殖利率之間，更出現 2007 年以來倒掛幅度之最，突顯出金融市場對美國和全球經濟近一步放緩的隱憂。

美債殖利率走勢 (圖片: CNBC)

全球投資管理 PIMCO 預測，未來美債殖利率恐出現負值，同時根據 KKM Financial 執行長 Jeff Kilburg 表示，今年負殖利率資產已達 15 兆美元。而美國銀行 (Bank of America) 估計 10 年期美債可能會在一年內跌至 1% 以下。

在過去的 9 個交易日內，美債 10 年期殖利率已下滑超過 40 個基準點，而在 7 月底時，殖利率仍有 2% 以上。

10 年期美債殖利率走勢 (圖片: CNBC)

回溯歷史紀錄，過去金融危機時期殖利率也曾出現倒掛，相比之下，在 2011 年 7 月底至 8 月初的短短 10 天內，殖利率急劇下滑，超過 80 個基準點，而此前殖利率仍有 3%。

分析師 Joachim Fels 表示，美債出現負值已經不再是「荒謬」的理論，他認為至少有 11 個國家的公債殖利率會出現負值。

前一日德國 30 年公債殖利率，就出現下歷史首見的負殖利率 - 0.6%，而英國 10 年期和 30 年期公債殖利率也寫下歷史之最的倒掛。

各國 10 年期公債殖利率 (圖片: 彭博)

Fels 指出「美債漸趨負值」，可能需要 Fed 出手降息才能緩解，不過他也指出，聯準會若是將基準利率調降至 0%，那麼美債殖利率轉負值，也就成真了。

美銀美國利率策略師 Bruno Braizinha 表示，全球殖利率正在「蒸發」，雖然他為預測美債出現負利率，但以目前各國央行紛紛降息的行動看來，他預測未來將出現一段長期的經濟低增長和低通膨時期，意味著 10 年期殖利率將落在 0.30%-0.60% 的範圍內。

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