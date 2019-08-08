Lyft營收年增逾7成 但閉鎖期提前結束 股價上沖下洗

Lyft Inc. (LYFT-US) 股價週三 (7 日) 出現雲霄飛車式走勢。在銷售激增和預測全年營收成長後，股票在盤後交易飆升 11%；但當該公司表示內部人士可能會提前出脫持股後，漲幅迅速降溫。

在 Lyft 宣布與 Uber (UBER-US) 的價格戰暫緩，今年虧損將低於 2018 年後，股價再次逆轉，股價在盤後交易由短暫下跌再反彈至上漲。

Lyft 上季創下營收 8.673 億美元的新紀錄，較去年同期增加 72%，輕鬆超過分析師平均預期的 8.09 億美元。這家總部位於舊金山的公司將其全年營收展望從 32.75 億美元至 33 億美元提高至 34.7 億美元 35 億美元。

該公司良好的第 2 季業績也讓競爭對手和市場領導者 Uber 的股價在盤後交易上漲達 5%。

Lyft 還在向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件中披露，內部人士在 IPO 後禁止出售股票的閉鎖期將比預期提前一個多月結束。Lyft 表示，由於緘默期及與承銷銀行的協議，閉鎖期將於 8 月 19 日前結束，而不是 9 月 24 日。Lyft 表示約有 2.576 億股將獲得交易資格。

本季，Lyft 的 2180 萬名活躍司機平均每趟營收 39.77 美元，高於上季的 37.86 美元。FactSet 預測數字是 2090 萬活躍司機及貢獻度 38 美元。Lyft 和 Uber 在 IPO 後的第一次財報中都表示，兩者間的價格戰即將結束，有助增加兩者的營收和獲利。

Lyft CEO Logan Green 在與分析師的電話會議中表示，營收成長顯示了「從擁有汽車到運輸即服務的長期轉變」。他表示，35% 的 Lyft 司機並未擁有汽車。

Lyft 仍然擔心長期獲利能力繼續受到影響，該公司本季虧損 6.442 億美元或每股虧損 2.23 美元，之前該公司虧損 11.4 億美元，主因 IPO 相關成本。FactSet 調查的分析師預計每股虧損 1.15 美元。

Lyft 改善了對調整後虧損的預測，預計 2019 年將虧損 8.5 億美元至 8.75 億美元，較先前的預測少 3 億美元，也低於 2018 年的 9.11 億美元虧損。