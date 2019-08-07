【華冠投顧】幸運星稀土美股貿易戰

焦點個股：2421 建準、2345 智邦、2454 聯發科、3324 雙鴻、8150 南茂

【前言】經過 814 點的閃崩後，繼昨日強力人工盤（一）奮力往上拉，大家有沒有發現，控盤者在利空淬煉下不逆勢急攻，採取先求穩再求好攻勢，果然讓大盤漸漸穩定中…… 切記！需先有漸漸穩的盤，才會漸漸美！！

利空滿天飛飛飛，讓美股從 7/31 的 27281 點跌到 8/5 的 25523 點，狂崩 1758 點…… 昨天美股收盤大漲 311 點結束連四黑，台股自 7/23 的 10994 點，到昨天低點 10180 點也大跌 814 點…… 昨日政府進場護盤狂拉，從大跌 243 點拉到小跌 28 點…… 真是用盡吃奶的力…… 今天利空雖然夭壽多（昨晚川普暗示貿易戰打算打到 2020 年 + 日本正式宣布南韓正式移出貿易優惠國名單 + 中颱利奇馬颱風將侵台……）黑天鵝滿天飛烏雲罩頂……

但聰明的控盤者今天休息一下只穩不攻…… 操盤有一定的 TEMPO…… 無需急躁與恐慌…… 今日控盤者拉 2454 聯發科、2308 台達電、2395 研華、3711 日月光投控、2408 南亞科等電子股，非電子股拉 9910 豐泰、2207 和泰車、2885 元大金、2891 中信金等來穩盤，13:00 過後 3008 大立光、2327 國巨、6505 台塑化等帶頭出現賣壓，收盤小跌 8 點還是沒有上五日線，成交量 1,204 億守年線。OTC 部分，強勢股有遊戲【5/29 學員單兵操作】3293 鈊象、封測 6510 精測、記憶體 8299 群聯、PCB 族群 6274 台燿、8358 金居，矽晶圓賣壓大，6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶等都在壓盤，被動元件受日本誘電重挫影響，6173 信昌電、5317 凱美賣壓沉重，收盤小跌 0.11%，成交量 340 億。

熱門股有散熱 2421 建準、3324 雙鴻、【7/15 學員單兵操作】6230 超眾。5G 網通族群有 3596 智易、2345 智邦，設備股 2360 致茂、【6/10 學員單兵操作】3680 家登…… 其他有 8150 南茂、5227 立凱 - KY、6172 互億、4935 茂林 - KY、6411 晶焱、2520 冠德、1736 喬山……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。