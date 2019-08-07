三大法人賣超183.6億元 資金持續避險 連6買富邦VIX近90萬張

台股今 (7) 日早盤開紅後震盪近百點，尾盤賣壓出籠，終場下跌 8.57 點，收 10386.18 點，三大法人方面，外資與陸資賣超 143.27 億元，投信買超 4.37 億元，自營商賣超 44.7 億元，合賣 183.6 億元，為近 3 日三大法人賣超金額最高，其中，富邦 VIX 獲三大法人連 6 買，買超逾 89.8 萬張。

台指期部分，外資增持多單 4048 口，多單未平倉口數增至 33056 口；投信回補空單 445 口，空單未平倉口數降至 21309 口；自營商回補空單 52 口，空單未平倉口數降至 2001 口。

外資今日買盤來看，避險氛圍濃厚，包括富邦 VIX、元大 S&P 黃金、元大 S&P 黃金正 2 等 ETF，均獲外資搶進，元大滬深 300 正 2、富邦上証正 2、富邦中証 500 等陸股 ETF 也有買盤進駐，獲外資買超上千張的電子股僅聯發科、南茂、南亞科、智邦、聯電、TPK-KY、中美晶、光寶科，傳產股僅三發地產與亞泥。

外資買超方面，買超最多的是富邦 VIX、大買 5718 張，第 2 名聯發科、買超 5407 張，第 3 、4 名分別為元大滬深 300 正 2、南茂，均獲外資買超超過 4000 張，第 5、6 名為南亞科、智邦，外資買超張數逾 3000 張，第 7 名聯電、外資買超 2402 張，第 8、9、10 名依序為三發地產、TPK-KY、中美晶，獲外資買超逾 1000 張。

外資賣超方面，賣超最多的是元大 S&P 原油正 2、遭大賣 23938 張，第 2 名為友達、賣超 23919 張，第 3 名為群創、賣超 2 萬張，第 4 至 8 名分別為中鋼、兆豐金、開發金、欣興、元大台灣 50，均遭外資賣超逾 10000 張，第 9、10 名為國泰金、台積電，外資賣超張數均超過 9900 張。

投信今日買超第 1 名為欣興、買超 3135 張，第 2 名為茂迪、買超 2548 張，第 3 至 5 名為台耀、聯茂、金像電，買超張數逾 1000 張；投信賣超第 1 名為華邦電、遭大賣超過 1.1 萬張，第 2 至 4 名分別為元大滬深 300 正 2、華新科、兆豐金，賣超張數均超過 1000 張，第 5 名為聯詠、賣超 522 張。

法人指出，台股短中期均線均偏空，今日陷入年線上量縮整理，收盤並未跌破年線，顯示止穩跡象浮現，惟反彈無量，短期內將持續處於震盪整理狀態，上攻力道不足。