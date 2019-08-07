【華冠投顧】5G族群性再現 多頭火種不滅

2019.08.07 盤後分析

#大盤短評： 06/19 低點 10650 收破短線轉弱，等待短線打底型態。

#盤勢分析

昨日美股因中國人行出手干預匯率貶勢趨緩，降低貨幣戰預期而強彈，很明顯美股在次及容易因為消息面而出現大波動，而強彈從技術面解讀則是修正短線過大乖離，而雖然昨天大漲 300 點，但中美貿易戰仍然無正向進展，稍早美國又傳出對中國櫥櫃加徵 44 億美元反補貼稅，雙方對彼此似乎沒有讓步的跡象，短線上仍要留意劇烈波動的可能。



回到台股，今天大盤並沒有反映昨晚美股大漲，在平盤附近遊走振盪，量能縮至 1200 億元，在最近連續放量下殺後昨日走出開低走高讓不少投資人推測是否短線見底，但筆者提醒，技術面上昨天雖然走出開低走高下影線，但是開盤後並未見恐慌氣氛，且昨天的量能也並未爆出異常大量，估計與美股相同處於修正短線乖離過的反彈，今天外資持續大賣 143 億元，且大盤連 5 日線也尚未站回，短線也無止跌結構出現，提醒大家勿將反彈當止跌。

#個股方面

今天處在反彈段，但今天實際上有出現主流族群攻擊，這也算是在這個盤勢裡埋下一些多頭火種，5G 相關的基地台族群指標 2345 智邦是少數技術結構沒有轉弱的強勢股，3596 智易今天漲幅達 5.7%，連續兩天大漲很吸睛，但需稍為留意進期下跌融資增加不少；銅箔基板三雄 6213 聯茂、2383 台光電、6274 台燿今天盤中表現亮眼，只是可惜最後尾盤紛紛留下上影線，散熱部份也是整期上漲，6230 超眾持續強勢再創新高，3324 雙鴻 7 月營收恢復動能股價也再創高。但是這一次的主流效應能不能延續也會接下來的觀盤重點。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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