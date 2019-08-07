【華冠投顧】國巨，庫存漸趨和緩，除息之前藉機逢低承接。

在川普砲轟，美元兌人民幣破 7.0，是中國匯率操縱的結果，屬重大的『違規』之後。中國人行跳出來否認，強調人民幣貶值，完全由市場的自由機制所產生的變化，且人民幣，一直都穩定的維持在一個合理均衡的水位上的。

周二，川普再度推文表示，美國目前的經濟情勢是非常強勁的，我們利率與投資環境深具吸引力，來自全球各地的資金大量的湧入美國，當今的美國是處於非常有利的地位。而美國的農民知道，他們的總統是跟他們站在同一邊的，這段時間受損的農民，我們會提供補助，若貿易戰持續到明年，這補貼計劃也會繼續下去。

在貿易戰越演越烈之際，這話使得整體情勢稍微緩和。周二，道瓊指數隨之彈升 1.2%，這也使得台股今日出現彈升。依技術面觀之，加權指數目前來到低檔大支撐區位置，上方初步目標暫看 10518-10613 之區間，但來到此區仍有再次回檔之機，而回檔幅度深淺，須依據當時狀況再做推演，見下圖。

我們持續鎖定的標的『2327 國巨』，若依目前庫存問題已漸趨和緩，市場需求具回溫之跡象來看的話，預計在 08/26 除息之前，有往上彈升之機。股價目前仍位居低檔徘徊，未來一周可關注 250.0--240.0 之支撐區。另外『2317 鴻海』，來到長期大支撐區之後，目前仍處低檔整理，後市之推演軌跡，見下圖。

2317 鴻海：

對於美中貿易戰的衝擊，鴻海早已成立專案應對小組，加以因應。另外消息指出，由鴻海集團與廣州市政府合資成立的面板廠，傳出正在找人接手。雖鴻海發出聲明，公司並未擁有面板廠，但若屬實，『長痛不如短痛』求售 LCD 廠的策略是正確的，因大尺寸 OLED 遲早會取代 LCD 市場。



作者：華冠投顧 葉良超 分析師