貨幣戰砲火四射 歐元區債券坐收漁利成為大贏家

全球貨幣戰爭的威脅日益嚴重，與此同時，歐元區債券正積極彈升，成為貨幣戰的贏家，尤其近期瑞士央行進場干預瑞士法郎的漲勢，將可為歐洲債券的漲勢增添動力，預期和債券反向連動的債券殖利率，恐怕跌勢還未停止。

在美、中貿易戰的緊張情勢下，瑞士法郎已成為資金在歐洲的避風港；現在貿易戰衝突進一步升高，則可能使得瑞士央行成為歐元區債券的大買家。

雖然美、中貿易衝造成全球市場動盪，但在避險氣氛高漲下，被視為資金避風港的瑞士法郎，卻反向上漲，來到近 2 年來的新高。

瑞郎 (兌歐元) 來到近 2 年新高，瑞士央行活期存款連續兩周大增，顯示已有進場阻升瑞郎的跡象。(來源：Bloomberg)

據德國商業銀行的數據顯示，瑞士法郎的漲勢未歇，正威脅著瑞士的通膨目標能否達標，瑞士央行可能會採取購買歐元，然後投資歐元區債券的方式，以進場干預瑞士法郎的漲勢。

美國宣稱中國為匯率操縱國後，週二德國公債殖利率一度跌到 -0.54％ 的歷史新低，以回應人民幣跌破 7，創下 2008 年以來新低。

通常活期存款是判斷瑞士央行是否干預匯市的重要指標，據瑞士央行本周公布的數據顯示，截至 8 月 2 日當周活期存款增加 16 億瑞郎，來到 5827 億瑞郎 (約 5980 億美元)，而前一周活期存款已增加 17 億瑞郎，意味著瑞士央行持續買進外匯以穩定瑞郎的走勢。

德國商業銀行固定利率策略主管 Christoph Rieger 表示，在瑞郎高漲下，瑞士央行買匯進場干預，然後再購買歐元區債券，勢將成為推升債券的力道。

安聯全球也認為，瑞士央行購買歐元區債券，意味著債券還有上漲空間空間，尤其現在德國各期公債全面淪為負利率，法國和西班牙公債殖利率跌到歷史低點，吸引投資人透過低利率買債將有利可圖。

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