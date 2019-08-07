【國泰投信】國泰美國道瓊正2 ETF 危機入市好時機

美股重挫，進場正是時候

中美貿易衝突重新點燃，在美國威脅對中國加徵新一輪關稅後，人民幣重貶，並暫停增購美國農產品，中美貿易戰、科技戰進一步演變為貨幣戰，投資人擔憂將衝擊全球經濟，導致美股重挫，亞股及歐股同步下挫，投資人紛紛湧向避險標的，國際金價走揚，公債及投資等級債價揚。國泰美國道瓊正 2 ETF(00852L) 經理人蘇鼎宇認為，此時不是悲觀失望的時候，回歸基本面來看，景氣基期低，下跌可視為多頭中的快速修正，尋找進場時機為下一步投資布局才是聰明做法。

根據美國財政部規定，若查明有經濟體操縱貨幣匯率，而該經濟體未能在一年內採取適當政策，將可對其採行包含金融制裁等手段。目前美方尚未對中國宣布有關匯率操縱的制裁行動，但此舉給予美國持續加碼制裁中國藉口，川普透過加大對中國的施壓，以期能儘早達成目的。未來觀察九月中方是否還會前往美國進行第十三輪談判，八月中旬將較為明朗；美國財政部的未來動作，若無想像中的嚴重或出現正面信號，則為投資訊號的浮現。

蘇鼎宇指出，短線來看，市場恐慌情緒蔓延，短線美股震盪加劇無法避免，但目前仍視為股市多頭走勢的修正，且歷史經驗顯示，每逢市場出現重大利空，長線都是美股逢低買進的時點，特別是道瓊指數成分股為競爭力強的龍頭企業，道瓊指數總是可以恢復長期穩健向上趨勢。

評價面來看，全球央行貨幣政策立場轉為寬鬆，經修正後的股市評價面回歸長期均值，美股投資價值已經浮現，建議投資人可分批布局美股相關資產。國泰美國道瓊正 2ETF(00852L) 之成分股嚴選 30 檔強中之強的超大型企業，如麥當勞、Apple、Visa、迪士尼等生活中隨處可見的企業。道瓊指數從誕生以來，與時俱進調整成分股，精選成長向上之個股，至今日仍是美股標竿，想投資美股，當然首選最具代表性指數才能跟上行情。

國泰美國道瓊正 2 ETF(00852L) 於 8 月 6 日至 8 日募集，市場震盪正是進場布局絕佳時機，投資市場上，向來是懂得危機入市者，未來才能收穫甜美果實，想放大收益，除了美股期貨之外，槓桿型 ETF 將是更好選擇，選擇國泰美國道瓊正 2 ETF，不僅沒有到期平倉壓力，亦無轉倉價差風險，幫助投資人更輕鬆參與美股行情，完美掌握加倍獲利好機會。

註：

(1) 上述指數僅供參考用途，各指數之歷史績效不應視為現在或未來表現及績效之保證。

(2) 本文提及之「道瓊指數」為「道瓊斯工業平均指數」簡稱。

(3) 本文提及之個股僅為呈現道指數成分股現況，無特定推薦之意圖，投資人須衡量自身之投資風險。

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