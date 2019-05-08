〈每日外資外匯觀點〉恐慌指數飆高 轉進美元、日圓、瑞郎尋求避險

美國總統川普對中國商品加徵關稅的威脅，衝擊美股周二全面重挫，有恐慌指數之稱的 VIX 指數兩天內飆升 50%，來到四個月新高，在避險情緒升溫下，美元持續持穩在 97.5 附近，具避險概念的日圓表現搶眼，周三進一步走高，突破 110。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國對中國商品加徵關稅的威脅，造成全球市場大震盪，道瓊指數創下元月三日以來單日最大跌幅；歐盟周二下調對歐元區的經濟成長預測，指出歐元區前景面臨明顯的風險更加提升了市場風險厭惡情緒。

花旗集團全球市場外匯分析主管 Ebrahim Rahbari 表示，川普對中國的關稅威脅，使得投資人尋求避險合理性，美元、日圓和瑞郎最受青睞。

紐西蘭央行周三宣布降息 25 個基點，成為本波發達國家中率先鳴槍降息的國家，利率創下歷史新低，藉以達到支持就業及實現通膨目標，決議公布後，紐幣兌美元一度暴跌 1.2%。

紐幣兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

索尼金融控股駐東京匯率分析師 Kumiko Ishikawa 指出，澳洲央行周二宣布利率按兵不動後，投資人對紐西蘭央行的降息預期稍微降低，也使得紐幣在央行宣布降息後震盪劇烈，加上中美貿易戰又開始緊繃的氣氛下，跌幅大於預期。

澳洲聯準會宣布維持利率不變，身處跌勢的澳幣獲得喘息的機會，但彭博最新報導，澳幣雖稍事休整，但可能好景不常，跌勢不會就此結束。