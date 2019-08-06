影／主動投資 找到環球投資機會

在中美貿易戰火不熄、美股卻屢創新高、見回不回，投資成為一般人想做卻又不敢做的事。摩根士丹利投資管理認為，面對高度難以預料的金融環境，唯有透過創新策略和深入研究，由下而上真正的「主動投資」，才能為投資人找到環球投資機會，掌握賺取主動報酬 (Alpha) 契機。

環球各區域，處處有投資機會

摩根士丹利環球機會基金經理人 Kristian Heugh 表示，其團隊即以近三年資本回報率 (ROIC) 和營收年增率大於 15% 之標準，從全球接近 6,000 家市值超過 10 億美元的公司進行篩選，發現環球各處皆能找到高品質公司。

資料來源：MSIM、Citywire，2019/7/31。

Kristian Heugh 在 2016/8/1~2019/7/31 的三年風險調整後表現獲 Citywire 授予 AAA 評級。Citywire 以基金經理於全球管理的基金過往表現為依據，以獨有的方法對基金經理人作出評級。

就區域而言，在新興市場及亞洲 (不含日本) 地區出現的機率最高，約 19.2% 與 20.6% (見圖 1)。以中國為例，內需帶動 GDP 成長，高品質公司比例達 35%，且人口及 GDP 佔全球達 18.5% 及 16.1%，但在 MSCI 世界指數權重僅佔 3.6%，優質企業能見度容易被低估。(資料來源：MSIM、FactSet、聯合國人口部、國際貨幣基金與 MSCI 資料截至 2018 年 12 月 31 日。)

科技產業高品質公司多，雲端科技最優質

產業方面，以資訊科技業中的高品質公司佔比最高，達 22.2%(見圖 2)。Kristian 認為，「目前軟體產業優於硬體產業，其中以能改變使用者習慣，經常性收入可高度預期的『雲端科技 SaaS (Software-as-a-Service)』最為優質」。所謂 SaaS(如：雲端伺服器) 是提供軟體服務的商業模式，客戶企業只須在雲端租用軟體服務，無須購買軟體並安裝至企業主機，可有效降低企業營運成本及增加財務彈性。

摩根士丹利 — 主動投資，與生俱來

「為主動而生」。摩根士丹利投資管理致力於將「主動投資」存在全公司每一人、每一檔基金產品的 DNA 之中。根據 Morningstar 資料庫進行分析，在摩根士丹利投資管理系列基金當中，有 94% 的基金為

高於全體資產管理業界平均值 52%(見圖 3)。以摩根士丹利環球機會基金為例，團隊運用巴菲特的價值投資原則，主動發掘價格被低估、具備競爭優勢之高品質公司，主動股份達 93.1%。(資料來源：MSIM，2019/6/30) 「真正主動」(註)，高於全體資產管理業界平均值 52%(見圖 3)。以摩根士丹利環球機會基金為例，團隊運用巴菲特的價值投資原則，主動發掘價格被低估、具備競爭優勢之高品質公司，主動股份達 93.1%。(資料來源：MSIM，2019/6/30)

註：美國聖母大學財金系教授克雷默（Martijn Cremers）於 2009 年發表《你的基金經理人有多主動？預測績效的新方法》，首度提出「主動股份」（Active Share）的概念，將「真正主動」定義為主動股份超過 80％的投資組合。MSIM 應用了克雷默的方法。

賺取主動報酬 (Alpha)，基金年年守大獎

摩根士丹利環球機會基金於 2016 年台灣核准後，已累計獲得台灣地區 15 項基金大獎，2019 年更連續第三年獲理柏台灣基金獎。持續為投資人掌握獲利契機，正是摩根士丹利投資管理之「為主動而生」的高度體現。



摩根士丹利環球機會基金績效 (%)

資料來源：Morningstar，Bloomberg，2019/7/31；

A 類股成立於 2010/11/30，美元計價

摩根士丹利環球機會基金 歷年得獎紀錄

資料來源：《指標》、理柏、Smart 智富台灣基金獎、台北金融研究發展基金會，2019/08。

完整得獎紀錄請見國泰投顧：https://www.cathayconsult.com.tw/award

重要聲明：

1. 由本公司代理之境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益；有關基金應負擔之費用 (含分銷費用)，投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知 (可至國泰投顧網站 https://www.cathayconsult.com.tw/ 或境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 進行查閱)，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

2. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表相關基金之績效，各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料內容僅供參考，投資人應審慎考量自身投資之需求與風險。本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

3. 基金投資涉及新興市場，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。

4. 基金若投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值 20%。

5. 本文提及個股僅為說明之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議。

6. 過往績效並不保證未來報酬。投資具有本金虧損風險，不保證必然有正報酬或達成投資人之目標。投資不必然獲利。本文件內容不得視為投資建議。不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。

7. 內文中未特別載明資料來源處，資料皆來自於國泰投顧。

國泰證券投資顧問股份有限公司為安盛羅森堡、安盛環球、首域投資、摩根士丹利等系列基金在台灣之總代理。



【國泰投顧獨立經營管理】

國泰投顧營業執照字號：(105) 金管投顧新字第 022 號

地址：台北市信義路 5 段 108 號 6 樓客服專線：(02)7710-9696