聯準會、ECB走向鴿派 瑞士央行憂瑞郎飆漲

對於瑞士央行 (Swiss National Bank，SNB) 來說，有比起美伊之間緊張的局勢，更令人擔憂的威脅，由於歐洲央行 ECB 和美國聯準會降息的可能性，恐使得瑞郎幣值再度飆升。

日前美中貿易戰致使瑞郎狂漲，瑞士央行承諾將採取行動，抑制瑞郎升值。

投資人擔心近來美伊之間的發展，恐導致中東緊張情勢升溫，加上貿易保護主義的威脅，以及 ECB 和 Fed 降息的可能性，使瑞郎走上了升值之路。

週四美元兌歐元大幅反彈，歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1293 美元，觸及兩年高點，突破 1.11 水平。

這種情況也發生於 2014 年和 2015 年間，當時 ECB 實施量化寬鬆為，壓抑瑞郎，最終迫使瑞士央行意外宣布取消匯率下限，導致瑞郎全線瘋狂暴漲近 20%。

瑞士央行行長 Thomas Jordan 表示：「我們將繼續維持瑞士的價格穩定，並支持經濟」，瑞士央行的負利率已經實施了四年之多，這是央行阻止瑞士法郎過度升值所做的努力。

瑞士央行已有一年多未出現大規模干預，但自 6 月 13 日政策新聞發布會以來，法郎已經反彈，交易員感覺有機會接管央行。突破心理上重要的 1.10 歐元大關可能會引發警鐘。

瑞士央行已經維持與全球央行相比下，最低政策利率負 0.75% 多年，瑞士信貸 (Credit Suisse) 經濟學家 Maxime Botteron 表示，近期法郎的上漲可能會導致央行的介入，但不會出現 2017 年看到那樣大規模干涉。