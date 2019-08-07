亞洲寬鬆大潮來襲！一日3央行降息 後市還會再降？

亞洲地區有三國央行在今日 (7 日) 意外宣布降息，包含紐西蘭央行、印度央行和泰國央行。紐西蘭和印度的降息幅度大於預期，泰國則調降 1 碼，亞洲地區貨幣政策決策者正採取積極行動，以應對全球經濟惡化。

印度央行將基準利率從 5.75% 下調 35 個基點至 5.40%，是今年第四次降息，創下自 2010 年以來新低點，原先市場預期只會降息一碼。泰國央行意外宣布降息一碼，將基準利率自 1.75% 調降至 1.50%，調降幅度超過經濟學家的預期，也泰國央行四年多以來的首次降息。

由於憂心美中貿易戰持續升級可能導致全球經濟成長惡化，以及貨幣戰爭拖累金融市場，多國政策制定者正採取更大膽措施以加強經濟發展。美國聯準會上週的降息也為該地區的更多寬鬆政策鋪平了道路，不少市場正考慮 9 月再次下調的可能性。

星展集團駐新加坡宏觀策略師 Chang Wei Liang 表示：「全球需求正在放緩，通膨壓力看起來仍將受到高度抑制。寬鬆情緒仍在，可能要到歐洲或中國出現復甦的跡象，或是市場對貿易衝突的焦慮有所減少。」

泰國地區來看，彭博社的經濟學家認為，隨著美中貿易戰蔓延到貨幣市場，泰國央行未來可能再度降息。特別是彭博社預期，中國央行將很可能在今年低實施降息。

印度地區而言，印度經濟學家 Abhishek Gupta 認為，印度進一步的寬鬆計畫可能正在醞釀當中，是為求經濟能重新站穩腳跟。

全球主要的央行正在努力應對即將到來的經濟衰退。歐洲央行已於 9 月份推出新一輪貨幣刺激政策，並承諾審查一系列工具，以應對可能來臨的放緩。

新加坡牛津經濟公司 (Oxford Economics Ltd.) 資深亞洲經濟學家 Sian Fenner 表示：「我們的經濟成長已顯著放緩，本週的事件表明，貨幣如今對政策制定者的決策來說已經成為了重要角色。」

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