〈財報〉瑞薩營益率改善、週三股價大漲6%！

日本半導體大廠瑞薩 (6723-JP)，於 6 日公布了最新一季財報。2019 年 4 ~ 6 月的合併財報中，由於半導體的需求量下滑，營業損益出現了 25 億日圓的赤字，也是連續第 2 季的虧損。

(圖片：Investing.com)

剛於 7 月上任的柴田英利社長，於財報當天的電話會議上，對於美中貿易戰表示難以理解，而對日韓間的關係惡化也感到頭痛。

關鍵數據：

2019 年 4 ~ 6 月

銷售額年減 5% 至 1926 億日圓。

營業損益出現 25 億日圓虧損。(去年同期為 327 億日圓的獲利)

營益率 14.2%，較上季的 4.8% 出現大幅改善。

2019 年 H1 (1 ~ 6 月)

營業收益年減 12% 至 3428 億日圓。

營業損益出現 37 億日圓虧損。(去年同期為 561 億日圓的獲利)

最終損益為 30 億日圓虧損。(去年同期為 501 億日圓的獲利)

美中貿易戰與中國景氣放緩，造成了半導體市況低迷。在產業機械及車用電子方面的銷售也陷入苦戰。

在 6 日財報的電話會議中，對於曾在 5 月時實施 2 週左右，預定 8 月再度實施的暫時停工計劃，柴田英利社長表示目前情況尚處在「生產調整的範圍內」。

財測：

瑞薩在同日公布了 2019 年 1 ~ 9 月期的業績預測。

營業收益預估年減 6% ~ 7.4%，金額為 5268 ~ 5348 億日圓。

瑞薩是車用 MCU 的全球龍頭，過去在 2011 年的日本 311 大地震，以及日圓高漲的影響下，陷入營運危機。而在官方及民間基金的援助下，瑞薩也正試著重新站起。不過在半導體市況惡化下，業績也呈現低迷。

柴田社長透露，原定 2019 年前半公布的中期經營計劃，有可能會推遲到 2020 年。