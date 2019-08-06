〈房產〉桃園經國重劃區土地標售案開標 標出每坪逾百萬元高價

桃園市政府今 (6) 日辦理觀音區草漯 (二) 重劃區及桃園區經國重劃區土地開標，標售 28 筆，其中 11 個標號順利脫標，標出總價 15.3 億元，標脫率達 39.2%，其中，經國市重劃區一筆約 490 坪的商業區用地，標出每坪 102 萬元的高價。

台灣房屋智庫經理江怡慧指出，此次土地標售案，標脫 11 筆中有 7 筆溢價率在 4% 內，其中標號 20 和 27 兩筆，比底價多 702 和 168 元就脫標，溢價率近乎於零，反映開發商抓緊土地成本，價格還是最大考量。

本次桃園土地標售行情最高，為經國特區內的標號 13 商業區土地 (水汴頭段 25 地號)，以每坪 102 萬元、總價 4.9 億元標出，是經國特區標售以來第 3 次站上每坪 100 萬元行情，溢價率 8.6%；另外鄰標號 14 商業區土地 (水汴頭段 26 地號)，以每坪 81.8 萬元、總價 2.6 億元標出，僅以 0.2% 溢價率標得，極有可能為同一得標者投標，著眼於合併開發的效益。

此次桃園經國特區標脫的包括 3 筆商業區，4 筆住宅區土地，面積從 38.3-490.4 坪，得標單價每坪介於 49-102 萬元；觀音區草漯重劃區則標脫 4 筆住宅區土地，最小從 48.15 到 125.65 坪，得標單價每坪介於 12.5-25.9 萬元。

台灣房屋觀音直營店店長彭勝奎分析，觀音草漯重劃區內住宅區土地目前成交行情每坪約 12-16 萬元，本次土地標售案，可嗅出市場信心逐步回溫，尤其以近主要道路一帶最為熱門。

台灣房屋經國特區直營店店長辛淑惠表示，目前經國重劃區內住宅區土地成交行情每坪 51-54 萬元，經國一路帶商業區土地，成交行情每坪 81-88 萬元，而本次標脫的住宅及商業區土地，仍以格局方正、坪數大具一定開發潛力的為主，在經國轉運站等利多進駐下，建商持續看好經國特區未來發展性，積極進場插旗。

近年受剛性需求增加，房市買氣回溫，許多建商積極搶進重劃區，便是看上重劃區具房價親民、發展潛力的優勢。加上桃園近年在台商回流及桃捷等各項建設帶動下，不但就業力道強勁，也帶動如工業廠辦、重劃區等房市走揚，加上部分地區擁有房價親民的優勢，自然吸引不少買家進場競標。