〈房產〉北市超強消費力密集區域首推中山區 大安區緊追其後

北市東區金店面退租潮中，究竟消費轉往何處？房仲業依財政部財稅資訊中心數據統計，盤點台北市 2019 年銷售指標，統計銷售指標高熱度行政區與村里資料，發現中山區共 16 個里銷售指標達標，而緊追其後的則為大安區，信義區則排名第三。

統計發現，台北市中山區包括民安里、金泰里、埤頭里、正義里等，是北市消費熱度最旺的行政區，永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，中山區開發甚早，尤其是中山北路在日據時期就有官道美名，之後因應駐台美軍，更成為舶來品商家集散區，比對消費熱度高的區位發現，以中山南西商圈、美麗華商圈、南京松江商圈、林森條通商圈、民權西路商圈、微風廣場商圈、中山國中商圈、晴光商圈具備高消費力，銷售額指標均在 95 以上，高消費力可望帶動店面需求。

大安區消費熱度居次，共 11 個里，包括仁愛里、建倫里、大學里、義安里銷售額指標超過 95，謝志傑說明，大安區是北市最精華區塊，交通便捷，商業活動發達，也發展出不少商圈，比對上述 11 個里的所在位置，發現消費熱區主要集中於東區商圈、信義安和商圈、遠企商圈、台大商圈，顯示百貨、捷運與大學、商辦等都是匯聚人潮的要素，同時也拉抬區域消費強度。

謝志傑指出，信義區以 6 個里的銷售額指標達 95 ，位居第三名，消費熱區主要集中於信義計畫區、市府轉運站一帶，觀察全台北市 12 個行政區，除了文山區消費強度較低，銷售額指標均不到 95 以外，其餘 11 個行政區均有村里上榜，只是個數、範圍的差異而已，市郊區表現也不遑多讓，顯示北市消費熱區有往外擴散的跡象，不僅侷限於市中心精華商圈。

謝志傑也指出，台北市捷運網路已漸趨完整，交通便利性大增，同時也帶進人潮與錢潮，不僅市中心區消費力強，市郊區也不遑多讓，從各行政區的消費熱區來觀察，幾乎都坐落於捷運站周邊，像是內湖區的港墘商圈、西湖商圈、士林區的芝山商圈、北投的關渡商圈等，消費強度都有一定水準，因此，捷運除帶來人潮增加消費強度，軌道經濟也將人潮往市郊區帶，消費觸及範圍增加，讓廣度大大提升。