〈房產〉秋雨林口廠逾3700坪土地將標售 底價14.48億元

上市印刷公司秋雨 (9929-TW) 5 月 7 日股東會通過處分林口廠後，委由外資商仲以公開標售方式，處分此林口特定區工三工業區土地 3752 坪，底價 14.48 億元，預計 6 月 18 日開標。

對於處分林口廠的資產案，秋雨指出，林口廠部分產能將移轉至台南廠，部分產能則將移轉給策略聯盟廠商，處分後不影響營運。

戴德梁行指出，近年來土地交易價格逐漸攀高，用地取得也越來越困難，加上近期美中貿易戰延燒，美國針對中國輸美商品關稅調漲，直接衝擊製造業及零件供應鏈等產業，廠商紛紛將生產地轉至台灣或東南亞等地，工業用地需求急迫；秋雨此資產標售案，是林口工三工業區內大面積乙種工業用地，因價格合理，成為廠商投資焦點。

戴德梁行指出，秋雨此資產標售案，標的車程 3 分鐘抵達桃園機場捷運 A8 站與 A7 站，區域內擁完善公共設施，包含符合環保標準的汙水系統等，現況法容最高為 210%，目前有 4 種方案，可藉由政府獎勵及回饋金提升容積率，方案一現況已符合變更林口特定區計畫案內之大規模整體開發獎勵條件，方案二可藉由政府提供之都市型工業區更新立體化方案獎勵，最高容積率可申請到法容的 50%，方案三現況符合危老資格條件，最高可申請法容的 30%，方案四如走都市更新方案加上容積獎勵，總容積可達 1.5 萬坪，但最後核定的容積率當然以地方都市設計審議委員會核定為主。

戴德梁行指出，秋雨此資產標售案，可規劃做為研發中心、自用總部或出租辦公室，現林口工三工業區進駐幾乎額滿，多為知名國內大型塑膠、食品飲料製造業、機械及相關石油及煤製造業等產業，不論是在產品加工、特用化學品、物流轉口貿易及機械設備等產業環環相扣，形成相當大的能量，將是林口工業區強力後盾。