〈房產〉台中建地交易熱度升高 台灣大道角地將採公開標售

台中市的建地交易升溫中，除建商搶標大型重劃區建地之外，總太地產 (3056-TW) 今 (23) 日以 38.02 億元金額，標下 1.13 萬坪建地，將推案百億元，而七期及台灣大道沿線也為熱區，目前又有建地釋出，外資商仲第一太平戴維斯受託辦理台灣大道公益路角地公開標售，開標日期為 8 月 27 日。

今年 3 月底，雨衣龍頭廠商達新 (1315-TW) 公開標售位於台中市西屯區台灣大道大遠百商圈的 6 筆土地，及 1 筆建物，由理仁建設以總價近 6.22 億元得標，溢價率約 15.2%。達新標售出去的台中市土地總面積約 661.87 坪、建物面積約 304.57 坪，標售底價 5.4 億元，以 6.22 億元得標，溢價率約 15.2%。而此台中總面積 482.18 坪台灣大道建地標售案，土地使用分區為第二種住宅區及第三種住宅區，並已獲核准移入容積，標售底價 6.2689 億元。

台中市建商搶地的熱潮中，除總太地產今天以 38.02 億元金額，標下北屯太原段 140 地號總面積達 1.13 萬坪建地外，預計明年推出總銷超過 100 億元建案，根據商仲業者統計，2019 年上半年台中大型土地交易 (單筆 3 億元以上) 總額達到 333 億元，六都之中排名第 1，甚至比第 2 名的台北市高出近 70 億元，比第 3 名的台南市高出 110 億元，進一步分析，市區土地仍是投資佈局重點，七期、西屯區及北區等地的土地交易占比達 57%，市郊與新興開發區則占 43%。

台中市區土地交易兩大熱區分別為七期與台灣大道沿線，七期方面，今年 1 月豐邑建設以 66.5 億元買進市政路與河南路的 2493 坪土地，寫下今年台中最大筆土地買賣案，聯聚、寶輝建設也斥資 25 億元與 8 億元補進七期土地庫存。

另一個土地交易熱區是台灣大道沿線，國泰人壽去年以 76.6 億元買入台灣大道和文心路口的商業地，正臨捷運綠線與藍線的唯一交會站 G9 站，未來將規劃為商場、商辦與飯店結合的大型複合式開發案，另外國雄建設以 25 億元購入台灣大道上的哈根達斯旗艦店，興富發 (2542-TW) 則以 38 億元買入台灣大道與環中路口土地，並看好台灣大道延線的商辦需求，將於下半年推出另一商辦大樓案。

至於台中市捷運綠線 G9 站兩側 G9-1、G9-2 捷運聯合開發案，則是台中市政府今年下半年的招商重心。

台中市這一波土地交易熱潮，第一太平戴維斯總經理黃瑞楠表示，此標案位於台中經濟大動脈的台灣大道上，規劃中的捷運藍線將沿台灣大道運行，並在本基地周邊設站；而另一側的公益路商圈是台中餐飲市場的一級戰區，餐飲集團推出新品牌時都在公益路開設大型旗艦店，並將此視為切入市場的灘頭堡，競爭激烈外也拉升店面月租金動輒 50 萬元以上，鄰近地草悟道商圈則是台中最重要的零售商圈之一，未來還有洲際酒店的加持。因此本案無論是規劃為住宅、商辦大樓、餐飲旗艦店或飯店都具有十足發展潛力。