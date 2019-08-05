〈房產〉房仲業首推「實價登錄3.0」 成交行情將揭露至門牌

內政部實價登錄 2.0 的「門牌全都露」修法卡關，但市場對實價登錄運用需求高，除台北市政府地政局的地政雲實價登錄「社區交易履歷 4.0」功能，房仲業者也積極推出實價登錄 3.0，提供的成交行情將揭露至「門牌」，讓房價資訊完全公開透明。

永慶房屋今 (5) 日由集團董事長孫慶餘親自宣布，「誠實房價報告書」全新上線，帶領高階主管及永慶房屋各行政區主管宣示，持續堅持三不政策：不炒房、不造假、不隱瞞，做房仲業的良心。

根據永慶房屋 6 月民調：有 78% 消費者表示，支持實價登錄完整揭露門牌地址，顯示房價透明是消費者高度期待，孫慶餘今日並指出，消費者在意的房價公開透明，永慶房屋帶頭來做。

永慶房屋全新「誠實房價報告書」上線，主打即時完整、行情趨勢分析、區域比較，永慶房屋業務管理部陳賜傑協理指出，為滿足消費者對房價透明的期待，永慶房屋將為每位客戶製作專屬的「誠實房價報告書」，提供即時完整的成交行情資訊：除政府實價登錄資料外，永慶房屋成交的物件一旦完成交屋，立即更新並揭露至門牌地址。

此外，這項新服務內容，並提供區域、路段及社區的行情趨勢分析，提供鄰近社區近期最新成交行情，讓客戶全面且完整的掌握房價資訊。