〈房產〉國泰房地產指數：Q2全台地產交易「南熱北穩」

最新發布的國泰房地產指數顯示，今年繼第 1 季全台推案量持續回溫後，第 2 季國泰房地產指數，相較上一季價穩量增，相較 2018 年同季為價漲量穩，整體台灣地產交易呈現「南熱北穩」態勢。

此調查報告並指出，2019 年第 2 季，全台推案量持穩，北部地區成交量仍為前波段 2013-2014 年高峰之後的低檔區，但有逐漸回穩量增的情形，中南部地區價量則已超過 2014 年高點，呈現南熱北穩態勢，隨總統大選將近，預期不少推案將避開年底選舉期間而提前推出，預計第 3 季的全國推案量將持續增加。

國泰房地產指數是由國泰建設 (2501-TW) 與國立政治大學台灣房地產研究中心合作，今 (31) 日發布 2019 年第 2 季調查結果。報告並強調，進一步觀察全台各地區表現，第 2 季成交價相較去年同季，除新北市成交價下跌外，其他地區均呈穩定或上漲；第 2 季成交量指數相較去年同季，除台南市增加外，其他地區均呈穩定或減少。

而從四季移動趨勢來看，雙北本波成交價已接近波段高點，新竹縣市在高檔盤整，其他地區成交價皆創新高；但成交量呈現兩極發展，桃竹以北地區成交量仍處相對低檔，中南部地區成交量已接近或超過波段點。

報告並指出近一年來全國房市呈現價漲量穩結構，房市仍呈現高檔盤整現象，宜審慎觀察未來市場供需及價量變化。