〈房產〉上半年全台商用地產交易強勢 全年僅能維持去年水準

全台商用不動產表現去年交易表現強勁，今年上半年更強，據統計，今年 1-5 月商用不動產成交達 510.8 億元，土地交易金額 1209.6 億元，已突破去年全年的 6 成，但包括高力國際、仲量聯行等，都看淡下半年交易，預估 2019 年全年交易僅與去年持平。

仲量聯行總經理趙正義今 (2) 日指出，台灣商用地產投資市場上，同時具備理想價格與投報率的物件有限，因此，價格合理及區位良好的物件出現時，投資方把握機會出手，壽險業也把握機會取得完整大樓產權，除增加租金收入，未來執行都更也相對單純。

趙正義指出，2019 年上半年國內商用不動產投資總額已為 9 年來新高，且適逢國內將迎來總統大選、中國對台旅遊政策改變，及國際間貿易戰、英脫歐、主要央行降息隱憂、及油價波動等，預計今年不動產交易量僅與去年相當。

去年全台商用不動產成交總額重新站回 800 億元關卡，結束連續 3 年低迷情況，金額 809 億元，年增 48.17%；同時，土地市場更是熱絡，全年累計成交總金額高達 1822 億元，更為近 5 年新高。

高力國際統計指出，今年 1-5 月商用不動產成交金額達 510.8 億元，土地交易金額更高達 1209.6 億元，已突破去年全年的 6 成；保守估計，今年商用不動產、土地交易額，至少可達 2500 億元。但數據顯示，去年全年等台灣商用不動交易總金額為 2600 億元。