陸放貶人民幣、傳下令停購美國農產品.. 分析師：川普可能動怒

中國週一 (5 日) 將貿易戰再度升級，針對川普新增關稅威脅予以反擊，除了放手讓人民幣兌美元匯率「破 7」跌至 10 年新低以外，更傳出北京政府已要求國企暫停自美國進口農產品，市場分析師認為，北京此舉可能令川普動怒。

川普此前曾大力抨擊中國不公平的操縱匯率、以及未能履行購買更多美國農產品的承諾；而針對目前人民幣貶值與北京要求國企停購美國農產品之傳言，美國白宮尚未作出回應。

在人民幣大貶、貿易戰升級的場景下，週一 (5 日) 亞洲股市是全數重挫，同時日圓、美債和黃金等避險資產悉數攀升，並且市場亦進一步對賭聯準會 (Fed) 可能再次降息，以緩解貿易戰升溫後可能對美國經濟造成的衝擊。

荷蘭合作銀行亞洲金融市場研究部門主管 Michael Every 表示：「這是最糟糕的情況之一。」

Michael Every 擔憂地說道： 「股票市場是率先拋售，因為害怕等川普一覺醒來，形勢可能還會變得更糟。」

美中雙方才於近日重啟貿易協商，川普卻於上週四 (1 日) 宣布，計畫從 9 月 1 日開始對另外 3000 億美元中國輸美商品加徵 10% 關稅，令這世界兩大經濟體之間的貿易戰驟然升級。

據參與貿易協商的中國官員表示，北京高層對川普此舉感到震驚，而且中國承諾如果美國堅持實施進一步關稅措施的話，將會予以反制。

據《彭博社》透露，川普威脅加徵關稅之際，正值中國國家主席習近平與其他黨內高層領導在北戴河療養辦公，數週以來，習近平一直面臨著採取強硬談判立場的壓力，尤其是在美國將華為列入黑名單後。

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