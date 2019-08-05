美中貿易戰火增溫 人民幣應聲重貶破「7」

美中貿易戰增溫，美國總統川普意指若美中貿易談判太過緩慢，或不如預期，仍可以對中國再加關稅，市場擔心中國經濟將受到嚴重衝擊，導致資金開始撤離中國市場，今 (5) 日離岸人民幣正式失守 7 字頭。

截至 09:55 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 7.0704 人民幣，大貶 924 個基點，貶幅 1.32%。最低一度曾貶破 1 美元兌 7.1 人民幣的關卡。

資料來源: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢

市場擔心美中貿易戰問題將擴大，資金轉往黃金與日圓進行避險，紐約黃金期貨亞洲早盤最新報價上升至每盎司 1460.55 美元，漲幅 0.21%。

資料來源: investing.com

日幣方面則是湧進大量避險買盤，日圓急升，最新報價 1 美元兌 105.94 日圓，升值 0.61%。

資料來源: investing.com

今日中國外匯管理區公布中國人民幣兌美元中間價報 6.9225，貶值 229 個基點。

外匯交易員指出，市場避險情緒的急速升溫或許能夠解釋今日人民幣匯率出現急貶的行情。

外銀交易員表示，雖然美中貿易摩擦對美國的負面影響還未完全展現，但人民幣匯率走勢已告訴投資人短期哪一國經濟受的影響最大。

中國民生銀行認為，目前美元指數走勢及美中之間關係的演變仍是影響人民幣匯率走勢的核心要素。

華僑銀行表示，市場可能出現資金轉往安全資產的跡象，新興市場股市和匯市恐再度受挫。

