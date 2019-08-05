貿易戰戰火升溫人民幣貶破7字頭 瑞銀：今年底恐貶至7.2

美中貿易戰升溫，離岸、在岸人民幣兌美元雙雙摜破 7 字頭，瑞銀亞洲經濟研究主管首席中國經濟學家汪濤認為，如果美國對中國出口 3000 億美元的商品關稅提高至 25%，恐讓人民幣在今年底人民幣兌美元匯率貶至 7.2，明年可能進一步貶至 7.3。

美國總統川普 1 日無預警宣布，9 月起將對中國剩下 3000 億美元商品課徵 10% 關稅，瑞銀認為，新加徵的 10% 關稅可能將拖累未來 12 個月 GDP 增速至少 30 個基點，對經濟的衝擊可能在今年第四季浮現，並拖累 2020 年 GDP 增速 30 個基點以上。

汪濤表示，新加徵的 10% 關稅將使國際收支惡化，並衍生市場負面情緒，人民幣匯率恐面臨更大的貶值壓力，但預期中國今年經常帳戶仍可保持小幅順差，在人行將謹慎管理人民幣匯率，避免人民幣兌美元匯率大幅度貶值，預估今年人民幣對美元匯率仍將維持在 7 左右。

汪濤指出，如果 9 月 1 日加徵關稅後貿易摩擦不進一步升級，中國官方也未發布新的強刺激措施，預估今年 GDP 增速可望維持 6% 以上，2020 年則可能放緩至 5.8%。

汪濤進一步分析，如果美中貿易摩擦升級，中國人行將會投放更多流動性，今年內估計至少再降準 200 個基點並於 2020 年進一步降準，且不排除下調基準貸款利率 50 個基點等一連串寬鬆政策，避免經濟成長動能放緩。

瑞銀認為，中國加碼寬鬆政策可望能抵消部分美國加徵關稅、科技限制衍生的負面拖累，讓今年 GDP 增速保持 5.8%、2020 年增速維持 5.5%，儘管經常帳戶逆差擴大和貨幣政策進一步放鬆可能給人民幣匯率帶來更大的貶值壓力，但預期央行將透過對匯率中間價進行逆週期調節和加強對資本外流管控的方式管理人民幣匯率。