聯準會鷹式降息+貿易戰升溫兩大利空 三大股市基金7月同步失血

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2019年8月5號16點44分

聯準會鷹式降息、美國擬於 9 月重啟第四輪關稅戰反制，引發外資紛紛撤離股市避難，根據 EPFR 統計，美股、新興亞股與歐股三大市場基金 7 月同步遭資金調節，新興亞洲單月失血 42.32 億美元，成熟市場中的美股基金也遭調節 38.49 億美元、歐股基金則因硬脫歐陰霾，單月大舉失血 116.27 億美元，堪稱股市重災區。

安聯投信分析，聯準會降息理應激勵美股反彈，但 Fed 表示，本次降息不代表是降息循環的開端，鷹式降息言論加上美國祭出第四輪關稅制裁，種種因素脫累美股走跌。

台股部分，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美中貿易談判上周未達共識，美國宣布的新一波關稅政策，進而衝擊台股，升級版的美中關稅衝突短線上可能對下半年的電子產業旺季增添不確定性，但台灣企業多早已著手調整生產基地布局，預期關稅帶來的衝擊可望逐漸減緩。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧指出，從歷史經驗來看，聯準會首度降息後，債券在降息後之表現多優於股票；反之若降息後經濟加速成長則股票表現將較為突出。



林雅慧認為，短線來看，降息雖多有助於支撐股市表現，但企業獲利表現才是投資人中長期聚焦的重點，觀察美國企業第 2 季財報數據，多數企業皆面臨：收入增長放緩與利潤率逐步下降的難題；不過，因目前企業股票回購動能仍相對強勁，企業財報多超乎預期，可望支撐美股維持相對亮眼表現。