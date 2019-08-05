三菱日聯：市場浮出日圓本週可能漲破105關卡的聲音

週一 (5 日) 的東京外匯市場，美元兌日圓在上午時，一度來到 1 美元兌換 105.8 日圓水準。日圓較上週東京匯市收盤時呈現了走強趨勢，上揚約 1.1 日圓，出現近 7 個月以來高點。

美國總統川普於本月 1 日時表明，將於 9 月起對中國發動第 4 波的關稅制裁行動。受此消息影響，投資人因擔心全球經濟放緩，都紛紛買進避險貨幣的日圓。

也由於市場觀測美國可能持續降息走向，美日間利差出現幅度縮小的傾向，也都是造成日圓持續走強的主因。

美元兌日圓 15 分鐘走勢圖 圖片：Investing.com

此外，週一 (5 日) 東京股市在開盤後，日經平均股價較上週收盤出現超過 400 日圓的大幅下跌，更造成投資人為了避險，將資金轉進日圓。而強勢日圓也影響出口相關股的表現，造成東京股市行情下滑，也更進一步推升了日圓行情。

三菱日聯銀行分析師內田稔表示，市場上出現了許多「本週內日圓可能突破 1 美元兌換 105 日圓行情」的聲音。

美國聯準會 (Fed) 雖在 7 月底時作出了 10 年半以來的降息決定，但當時聯準會主席鮑爾在持續降息問題上表露了慎重態度，造成美元兌日圓在 1 日時來到 1 美元兌 109 日圓水準，美元上揚。

不過就在 1 日川普宣布第 4 波的對中關稅制裁後，情況一轉，造成了日圓的急速上揚。

加上市場預測聯準會將在 9 月的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 上決議降息，日本央行總裁黑田東彥也表態將依情況實施進一步的貨幣寬鬆政策。若是美日間利差出現縮小的情形，資金流向也可能更容易從美元轉向日圓市場。