川普丟第4波關稅戰攪局 法人提醒：9月談判前勿貿然進場接刀

美國對中國祭出第 4 波關稅戰，瞄準筆電、手機等消費性電子商品，引發台股重挫逾 180 點跌破半年線，法人提醒，美中貿易戰短期難解，在態勢尚未明朗前勿貿然進場「接刀」，盤勢短線恐難回穩，建議先觀望為宜並觀察長線趨勢，包括 5G、半導體等產業表現。

安聯投信表示，過去一年美中貿易戰牽動股市變化，G20 峰會後的美中重啟協議，一度讓僵持已久的對峙出現曙光，但美國宣布 9 月將對剩餘 3000 億美元商品加徵關稅再度震撼金融市場，尤以 Apple 相關消費性電子產品影響甚鉅。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，下半年適逢電子業傳統旺季，美國宣布開徵關稅加深短期不確定性因素，但實際上廠商已經逐漸調整生產基地，關稅的影響將逐漸降低，長期趨勢將不受短期波動影響，建議投資人關注長期趨勢。

廖哲宏進一步指出，美中貿易開打以來反倒讓 5G 手機加速布局，像是 5G 手機展望正面，此外，貿易摩擦促使中國廠商加速去美化，反倒讓台灣業者獲取更多轉單效應，包括 IC 設計、PA 廠商。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中指出，從基本面來看，包括半導體、5G 等重要產業的下半年展望轉正、資本支出也有增溫現象，近期市場拉回可視為布局的中長線的機會。

野村投信認為，美中下次會談時間訂在 9 月初，而從美國宣布 9 月 1 日起加徵關稅來看，明顯是在下次會談前對中國施加壓力，如果中國能給予正面回應，不排除美國可能宣布延後加徵關稅。

野村投信進一步分析，本次加徵關稅的品項以手機、筆電消費性電子相關產品為主，對相關供應鏈影響較大，大盤短期恐陷入盤整拉回。

至於投資標的布局，野村投信則建議，近期上市公司陸續公布財報，個股及行業表現將明顯分化，建議可鎖定業績展望佳的個股與防禦性類股，像是非循環消費類股，表現會相對強勢。