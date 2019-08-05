

◆盤勢分析

1. 美國於 8/2 公布 7 月非農新增就業人口達 16.4 萬人，增幅接近預期，但市場仍在貿易戰紛擾之中，中國矢言將不得不採取必要的反制措施。上週五美股四大指數皆墨，跌幅介於 0.37% 至 1.56%。指標股蘋果與博通股價跌逾 2%。

2. 上週五在美國無預警公布，9 月 1 日將對中國 3000 億商品課徵 10% 關稅後，全球股市波動加劇，台股跳空開低，盤中蘋概股無一倖免，跌勢擴大，影響指數下跌 182.71 點，跌幅 1.70%，收在 10,549.04 點，成交金額為 1585.97 億元。三大法人合計賣超 230 億元，外資賣超 196.46 億元、投信賣超 12.57 億元、自營商賣超 20.97 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價跌量增，後勢仍需回檔量縮，反彈量增，且跳空缺口需快速封閉較佳。

(2)均線：支撐下移為年線 (約 10387 點) 附近，壓力為月線 (約 10833 點) 附近。

(3) 技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（21）接近超賣區，短線弱勢，但有機會反彈。

4. 櫃買指數跌幅 1.67%，收在 138.48 點，同步加權指數走弱。支撐為季線 (約 136.9 點) 附近，壓力為月線(約 141.2 點)，KD 指標反轉向下，9 日 K 值（31）低於 50，短線弱勢整理。

5. 觀盤重點：指數跳空跌破季線，空方缺口需快速封閉較佳，然而課徵關稅訊息會否影響美、中貿易戰談判，成為市場關注焦點，台股選股方向可留意內需、5G、營建、食品、運動休閒等。

6. 日韓貿易戰加劇，日本管制關鍵高純度氟化氫等應用在極紫外光（EUV）原料輸韓，直接打亂三星衝刺 7 奈米以下先進製程布局，預料受原料管制趨嚴下，三星要藉衝刺先製程搶食 2330 台積電晶圓代工大餅的難度大增，並加速台積電拉大和三星差距。

7. 美容保健品族群近年在大江（8436）、麗豐 - KY（4137）、佐登 - KY（4190）、羅麗芬 - KY（6666）等高獲利和高成長股帶動，掀起比價行情；預期隨著暑假旺季效應帶動，佰研（3205）、和康生（1783）、葡萄王（1707）、生展（8279）、雙美（4728），科妍（1786）各擁題材，皆有機會發酵。

8. 中美貿易戰再度開打，不確定性大增，據供應鏈消息，華為因應下半年智慧型手機及 5G 基地台等強勁需求，透過轉投資 IC 設計廠華為海思擴大自有晶片量產規模，以降低下半年庫存不足風險，台積電（2330）、日月光投控（3711）、京元電（2449）、精測（6510）等業者大單到手、有望直接受惠。

9. 中國大陸廠商為避免華為禁令事件再度重演，正在加速將供應鏈去美化，其中又以華為、海康威視等兩大廠最具指標性。市場傳出，華為、海康威視分別正在加速矽力 - KY（6415）電源管理 IC 設計導入（Design in）時間，預期最快矽力 - KY 將可望在 2019 年底打入兩大廠供應鏈。

