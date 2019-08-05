台股盤前—均線下彎技術面轉弱 下檔支撐看年線

受到美國總統川普發文宣布 9 月 起，將對 3000 億美元中輸美商課徵 10% 關稅，衝擊台股上周五 (2 日) 表現，開盤跳空開低下殺，終場重挫 182.71 點，收 在 10549.04 點，成交值擴增至 1580.53 億元。法人指出，技術面明顯轉弱，台股短線維持弱勢格局，量能為後續觀望重要指標，下檔先看年線 10387 點，若再失守，將下探 5 月低檔 10227 點。

日韓貿易戰加劇，日本管制關鍵高純度氟化氫等應用在極紫外光 (EUV) 原料輸韓，直接打亂三星衝刺 7 奈米以下先進製程布局，在原料管制趨嚴下，三星要藉衝刺先製程，搶食台積電晶圓代工大餅的難度預料將會大增，加速拉開台積電與三星的差距。

除有利台積電甩開三星外，日韓貿易戰可能讓全球科技產業陷入斷鏈危機，由於日本將南韓移出白色名單後，管制範圍將從原本 3 項半導體和面板製程關鍵材料，擴大至半導體矽晶圓、設備和電子級化學材料等千項審查產品，可能讓仰賴這些產品的資通訊產業陷入缺貨情況。

而在美中貿易戰方面，美國 9 月將對中國 3000 億元商品課徵關稅。電子業界研判，對終端品牌廠商及組裝廠商，直接影響最大，可能使國內電子產業旺季不旺，iPhone 恐怕是此波受衝擊最嚴重對象，關鍵零組件供應商為配合客戶需求，短期可能會有一波加速囤貨及備料的急單需求，以因應後續產品價格上漲的壓力。

經濟部有意整合國內不銹鋼產業，鎖定到印尼紅土鎳礦區設年產 200 萬公噸的不銹鋼煉鋼廠，總投資額估計將逾 200 億元。目前經濟部全面與龍頭廠燁聯、華新麗華、台塑福欣、遠龍等台資不銹鋼界洽談，盼能開創台灣不銹鋼產業新局面。

法人指出，台股技術面明顯轉弱，均線開始下彎，短線維持弱勢格局，量能為後續觀望重要指標，可待成交量萎縮至 1300 億元以下，再進場佈局，下檔先看年線 10387 點，若再失守，將下探 5 月低檔 10227 點。

