看好大麻類股終將下跌 空頭加碼放空

金融分析公司 S3 Partners 統計顯示,美股空頭部隊正逐漸提高今年對大麻產業的放空風險部位,前 20 大股票的空頭部位成長 78%,至 18.9 億美元。

S3 預測分析總經理 Ihor Dusaniwsky 表示,今年以來空頭仍未獲利,反而在放空最多的 20 支股票上虧掉 6.9 億美元。

他在最新報告中寫道:「從 2017 年底到 2018 年,大麻類股的反彈讓放空者相信該產業價格可能出現逆轉。」

賣空者會希望股價下跌。然後他們借股賣出,希望可稍後以較低的價格回購,歸還給原來的貸方,然後賺取差價。

在一系列醜聞和持續的監管未定後,大麻類股在夏季暴跌。加拿大持照生產商的獲利低於預期、市場領導者 Canopy Growth Corp. 開除了 Bruce Linton,以及 CannTrust Holdings Inc. 的非法種植醜聞都讓股價承壓。

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ-US) 在過去 3 個月下跌了 24%,而 Horizo​​ns Marijuana Life Sciences ETF (HMMJ-US) 下跌了 26%。

根據 S3 的數據,截至年中,最大的輸家是那些放空加拿大 Aurora Cannabis (ACB-US) 股票的人,他們面臨虧損 2.74 億美元。

放空 Canopy Growth (CGC-US) 的虧損 2.27 億美元,放空 GW Pharma (GWPH-US) 的虧損 1.67 億美元,放空 Cronos Group (CRON-US) 的虧損了 8500 萬美元。

也有成功放空的例子,像是 Tilray Inc. (TLRY-US) 就賺了 6400 萬美元,而放空 CannTrust Holdings (CTST-US) 的賣家獲利 5300 萬美元,而放空 Hexo (HEXO-US) 的空頭估計可以賺到 2100 萬美元。

CannTrust 股價在過去一個月下跌 58%,之前加拿大衛生部發現該公司在未經許可的空間種植後,查獲了超過 5 公噸的大麻。

在《Globe and Mail》揭露往來電子郵件顯示高層管理人員對此知情,並且其丹麥合作夥伴確認某些產品已經出口之後,賣壓更加擴大。該公司解雇 CEO Peter Aceto,董事長 Eric Paul 辭職。一個特別委員會繼續調查此事,並於週三 (31 日) 聘請了 Greenhill & Co. Canada Ltd. 協助該公司探索其戰略選擇,包括可能出售該公司。

Hexo 本週表示,它透過 Snapchat (SNAP-US) 和 Twitter (TWTR-US) 來宣傳其產品,挑戰加拿大禁止針對年輕人和青少年的嚴格大麻廣告法令​​。

S3 表示,儘管如此,7 月大麻產業的整體疲弱使得放空者能夠回收超過去年同期虧損的一半以上。

Dusaniwsky 表示,「前 20 大放空股在 7 月按市值計算的獲利增加了 7.35 億美元,使年初至今的虧損減少至 6.9 億美元。」「7 月的大贏家是 Canopy Growth 獲利 3.01 億美元,Aurora Cannabis 獲利 1.73 億美元和 Cronos Group 獲利 8200 萬美元。」

他表示,相對於整體市場而言,大麻股票的放空成本較高,「在大麻類股借入股票的成本比整個美加股市高出 21 倍。」

在美加股市借入大麻股票的平均成本為 16.75%,遠高於大盤平均 0.80% 的費用。分析師表示,放空大麻股的人每日平均要支付 240 萬美元的股票借貸成本,「足以抵銷 α 利得」。

最貴的股票是 Tilray,成本達 41.32%;其餘依次是 Aphria (APHA-US) 的 41.12%、Aurora 的 26.12% 和 Canopy 的 25.87%。

這些高融資成本和該產業的極端價格波動並未嚇退空頭部隊。

Dusaniwsky 表示,「單一個股遭軋空看來短期內不必然會出現在這些前 20 大放空股票中。」「7 月的產業價格疲軟讓年初以來的虧損減少,並使大麻空頭繼續放空股票。」