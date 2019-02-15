大麻股Canopy Growth財報超越預期 營收暴增近8.5倍

大麻股 Canopy Growth Corp. (CGC-US) 在週四 (14 日) 美股盤後交易時間結束後公布財報，其獲利擊敗預期。

該公司第 3 季淨損 1.21 億加元，或每股虧損 0.38 加元，而去年同期為淨利 1100 萬加元，即每股 0.01 加元。

Canopy 的第 3 季虧損主要是因為計入按市值計價的可轉換優先票據 1.875 億加元，以及其他項目。如果不進行調整，Canopy 歸屬普通股股東的淨利為 6760 萬加元。營收從去年同期的 980 萬加元增加到 8310 萬加元，成長 848%。

在第 3 財季，Canopy 售出 10102 公斤的大麻和等價物品。FactSet 調查的分析師估計在不含消費稅之下，每股虧損 0.11 加元，營收 8110 萬加元；並預計 Canopy 賣出 12782 公斤的大麻，平均每克 6.58 加元。

該公司發言人表示，會在週四晚間發布財報結果，是因為它希望在美東時間週五上午 8:30 舉行財報電話會議前盡量減少新聞報導的時間和數量。

對於第 4 財季，分析師調整後的每股虧損為 0.19 加元，營收為 1.183 億加元。

Canopy 股價在週四收盤上漲 0.2% 至 46.12 美元。該公司股票在過去一年中漲逾一倍，同期標準普爾 500 指數上漲 2%，ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ-US) 上漲 5%。