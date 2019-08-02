美國加徵中國關稅，怎麼辦？

訊息快遞：

美國總統川普表示對貿易談判進展緩慢不滿，將於今年 9 月 1 日對剩餘的 3,000 億美元商品課徵 10% 關稅。此舉澆息投資人對於 G20 會議後，兩國談判可望順利進行的樂觀預期，美國股市由漲轉跌。

鉅亨觀點：

1. 中國策略，以拖待變

對中國政府來說，短期有兩個利多因素，一個是美國搖搖欲墜的經濟與美國總統選舉。只要美國經濟陷入衰退或是由較易妥協的候選人贏得總統大選，中國都可以達成比現在更好的協議。就算最糟的情況發生，美國經濟強健且川普再次贏得總統大選，也頂多取得與現在一樣的協議內容，因此，拖延當然是最合理的策略。

2. 美國策略，選前強心針

美國與中國相反，川普政府等於在與時間賽跑。儘管聯準會已經採取預防式降息，但多項經濟數據已經開始轉差，美國經濟何時會陷入衰退，無人能知。至於明年的總統大選，上任至今的川普仍缺乏令人信服的成績單（減稅與邊境牆有爭議、擴大基礎建設只聞樓梯響）。若沒有更好的中美談判結果，明年選舉將是一場艱困戰役，這也是為何川普一直逼迫中國談判的原因。

3. 兩方無交集，短期難有結果

從雙方談判誘因來看，美國目標是盡速取得成果，中國是拖看看能否有更好的方案，兩國根本不在同一條賽道上。我們認為除非美國經濟出現劇烈變化，並倒逼川普政府妥協外，兩國很難在短期談出成果（與美國不同，中國政府不需為民眾負責，就算經濟出問題，也可透過民族主義方式，轉移注意力並繼續拖延）。

投資策略: 不要與市場對賭，資產分散才是王道

沒人能成功預測未來市場走勢，也沒有哪類資產可以表現永遠稱霸。建議投資人以分散的資產配置，來對抗充滿各種可能性的未來。

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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