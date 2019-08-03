〈ETF大講堂〉水的雙面刃：資源隱憂與投資機會

電影大賣空中，Micheal Burry 準確預測 2008 年的金融海嘯聲名大噪，在片尾時他提到：「水資源的商品將是我下一個目標。」，專家也預測 2050 年後，水資源將會供不應求，而稀有性即創造出了水的價值，代表對投資人而言，「水」出現了獲利的機會。

而人口成長、氣候變遷與環境汙染便是改變水資源供給的 3 大主因，如下圖所示，聯合國環境署在 2016 年的報告中提到，預估在 2030 年，全球將有一半的人口將會面臨到水資源短缺的問題。

2030 年全球缺水預估圖 (圖：U.N 2016 Report)

水資源的問題在開發中國家也沒有例外，其主要在於水資源的浪費，由於大量的水不易長途搬運且過重，且水資源的建設上曠日廢時，投資報酬率不高，因此多數水資源的設備都存在老舊與漏水的問題，根據美國土木工程學會於 2017 年的基礎建設報告書提到，老舊設施平均每年浪費 2 兆加侖的水資源。

總結水資源浪費與需求不斷增加下，水的稀缺創造了價值，這樣的利基市場被共同基金與 ETF 發行商相中，他們針對水資源建設、飲用水、水資源技術研發與工業用水效率等因素各自發展出不同的 ETF，這些商品與簡介如下表：

水資源為主題的基金 (圖片：鉅亨網製表)

值得一提的是，Calvert 全球水資源基金 (CFWAX-US) 納入用水效率佳的企業為指標之一，其中包含台灣半導體產業，由於受地形狹長不易儲水等水資源劣勢，他們將水資源循環的方式在製造時將水重複使用，這些公司對於水資源風險的謹慎處理與聰明使用，而被納入指數中。

各檔知名水資源 ETF 漲幅走勢圖 (圖片：鉅亨網製表)

由上圖各檔知名水資源 ETF 表現可知，以標普指數為基準時，其中 First Trust 水資源 ETF (FIW-US) 自 2015 年來漲幅超越大盤，如此差距的漲幅速度讓 FIW 資金流入自 2016 年初開始成長了將近 4 倍，其未來潛力令投資人所期待。

近幾年水資源的商品漸漸受投資人所關注，如此更加豐富了商品市場，是投資大眾所樂見的；然而水是構成生命的要素之一，若這樣的公共財進行交易與私有化越來越蓬勃時，對於水，亦或是全球大眾是否能更有效解決供不應求的問題時，留下了一個未知數。