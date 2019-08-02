【第一金投信】FED鴿聲不夠亮，美股短震盪、長看多

Fed 一如市場預期，降息一碼，惟主席鮑爾會後聲明，表示這次基本上屬於貨幣政策的中期調整 (midcycle adjustment) 政策，而不是一系列降息循環的開始。此話一出，澆了市場預期短期內再降息的冷水，美股三大指數全面下跌逾 1%，不過美國 10 年期公債殖利率卻下跌 4.36BPs，收在 2.0144％。而 FOMC 會議的另一個重要決議是，量化緊縮自今日起提前 2 個月退場，持有到期之美國公債、機構債券與抵押擔保證券的到期本金將繼續投入市場，為市場再次注入龐大的流動性。

今天早上 FOMC 會議決策，被視為「鷹式降息」，主要是因為 1. 鮑爾表明「長期降息循環」尚未展開，這只是「循環中期的政策調整」；2. 10 位聯準會官員中有 2 位主張利率不變，投下反對票。不過依據 1990 年以來經驗，一旦聯準會開啟降息的潘朵拉盒子，都不是一次就會結束，且若經濟沒有衰退，各項資產幾乎都呈現上漲格局。

◆FOMC 利率政策，２大重點解析

1. 降息理由：全球經濟存在不確定性和下行風險，預防性降息買保險

美國經濟表現相對其他國家及地區來得好，勞動力市場強勁，通膨率接近 2% 的目標，但由於擔心其他國家經濟疲軟威脅到美國長達十年的經濟擴張，聯準會宣佈降息一碼，作為一項「保險」政策，即現在經濟並未出現重大問題，但聯準會認為未來可能會出現問題。雖然鮑爾表明，這並非一系列長期降息的開端，但他也說，有必要幫助被「甩在後頭」的人，暗示聯準會未來幾個月再度降息預留可能性。

2. 提前結束縮表：貨幣政策一致性，為市場注入流動性

提前結束縮表目的為了讓貨幣政策一致性，總不能一手降息，一手緊縮，而提供市場充裕的流動性，對中長期之股債表現相當有利。統計聯準會總資產自量化緊縮行動後，減少 6180 億美元，目前約在 3.6 兆美元，原預期降至 3.3 兆美元。提前結束縮表將使聯準會總資產水位維持在目前的水準，至少不會再下降。

◆市場仍預期，Fed 將再度降息

根據彭博市場調查，在 FOMC 會議結束後，9 月降息機率從 100% 大幅降至 59.7％，至年底預期仍有 85.1%，顯示市場仍對未來降息的期望不減，原因出自：1. 川普頻頻對 FED 下指導棋，他想看到「聯準會大幅降息，立即停止量化緊縮」；2. 歐元區經濟疲弱，第二季 GDP 成長腰斬，為全球經濟敲響警鐘，ECB 進一步推出貨幣寬鬆措施刺激經濟的機率大幅提高。

◆以歷史看現在，美股短震盪、長看多

觀察 1995 年與 1998 年的兩次小型的降息循環，首次降息幅度不大，1995/7 降 0.25 個基點，但 4 個月後又再連續兩次降息一碼，維持利率 5.25~5.5 區間。直到 1 年多後，1997/3 出現短暫升息 1 碼，隨後在 1998/9 又再度降息，且連續 3 次，合計降息 1.25％。統計這 2 次短暫降息期間，標普 500 指數 3 個月~ 1 年表現都不錯，1 年漲幅介於 13.9%~26.1%；債市表現方面，美國投資等級債與高收益債 1 年表現都優於公債，顯示在整體利率下行環境、經濟沒有衰退疑慮下，各債券皆有表現機會，尤其這次又搭配威力強大的 QE 及歐日負利率政策，氾濫資金湧向債市的趨勢不變，後市依舊看多。

◆FOMC 會後聲明重點

一、從 6 月會議以來收到的資訊顯示，勞動市場依然強勁，經濟活動持續以溫和的腳步擴張。平均而言，近幾個月來的就業成長始終穩健，失業率也保持在低點。

二、家庭支出成長已比今年初回升，但企業固定投資成長始終疲軟。與去年同期相比的整體通膨率、與不計食品及能源的核心通膨率仍低於 2%。基於市場的通膨補償指標 (對於通膨的預期與風險溢酬) 依然低迷，基於調查的較長期通膨預期指標則變動不大。

三、基於全球發展對經濟展望與通膨壓力受抑制的影響，委員會決定調降聯邦資金利率目標區間至 2.00%-2.25%。

四、在思考未來利率目標區間的路徑時，將繼續監控未來經濟展望資訊的影響，並採取適當行動以延續經濟擴張。

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