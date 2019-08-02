【豐銀投顧】太早看對比看錯危險，先等量縮再說

記得昨天筆者說的嗎？「就算你看法是正確的，但時間點不對，往往比看錯還要可怕」！昨天晚上，美股本來還大漲 300 多點，許多人安心的去睡覺，想不到一覺醒來豬羊變色，川普一句話就讓一切全毀。投資人可說是萬般無奈卻又毫無辦法！沒錯，川普出招讓全球股市下跌，但回顧中美貿易大戰這一年多來，川普造成的金融震盪還嫌少嗎？但最後有沒有漲回來？大家應該都看的到，不是嗎？既然如此，那麼今日全球股市的下跌，其實就沒有必要太過擔心。雖然這個前提是對的，但，不代表這二天就可以馬上進場承接多單。

短線上，全球的熱錢還是往美國跑。美國降息，本來就不是啟動降息循環的開端，而是籍由降息來預防可能出現的「通縮」，因為明明中美貿易大戰開打了，照理說應該要有通膨出現才對。但奇怪的是美國並沒有通膨，反而出現通縮。這就是一個很奇怪的現象了，明明美國經濟發展還算不錯，怎麼會物價不漲反跌？因此降息的主因在這裏，並不是因為降息的不夠，還說這叫什麼「鷹派降息」才導致股市大跌，這都是不對的。真正的原因在於:「美國經濟獨強，使得全球熱 錢往美國回流，造成美元獨強，自然排擠了其他國家股市的空間」。股市何時才能止跌？就只能等美元開始走弱再說。

另外就是短線上還不能確定何時落底的話，就不要隨便進場。持股寧可減碼、停損，也不要讓損失擴大。筆者自行開發的「神奇動能圖」目前顯示，動能還沒有開始減少。遇到下跌的行情，如果要阻止多方擴大勢力，首先要做的，就是先截斷空方下跌的速度，再來才能阻止空方勢力的持續。而要截斷空方下跌的速度，第一個就是先截斷空方的量能。因此未來什麼點位能接，不是看什麼前波低點、也不是看什麼線、支撐、跳空缺口… 之類的。很簡單，就是看動能何時驟然縮小，就是進場點。所以請大家不要急著進場，這個時機點要買股，也要買相對安全的，如同我們今天進場的某檔營建股，尾盤還收最高，就是良好的標的，祝大家週末愉快。



今天動能並沒有大增加，指數卻跌了這麼多。短線上不可掉以輕心！接下來要等動能急縮才能進場，否則絕對不要急著進場做多。

李世新 分析師

