【倫元投顧】貿易戰變數再起

美中貿易談判破局，川普普立即啟動貿易戰，打算自 9 月 1 日起針對剩下的 3000 多億美元中國商品課關稅，消息一出，美股從大漲轉大跌，今天台股也重挫開低摜破季線 10658 點支撐；從成交量大幅擴大來看，停損賣壓已然釋出。

其實，靜下心來思考，今年貿易戰的影響會比去年小很多，主要是產業庫存經過一年的調整後，已消化掉 “重複下單” 的泡沫，雖然貿易戰會影響終端需求，導致下游客戶下單轉趨保守，但是因為各產業庫存水位已降低下來，度過短期的心理恐慌後，該有的正常單也會慢慢釋放出來，這部分謂之“基本需求”；就好像衛生紙漲價前大家會去搶購囤貨(庫存)，但當衛生紙用完後還是會去再買(除非改用手抓)，這就是基本需求。

不過，因為 Fed 停止縮表 (縮減資產負債表)，加上鮑爾並未暗示後續會再降息，導致美元指數大漲、台幣趨貶，此狀況必將牽動熱錢的流出，加上貿易戰變數再起，使得外資移出的動作加快，這也是台股短期無法止跌的關鍵，然而，熱錢移動所造成的影響較為短期，故靜待外資賣壓減緩再重新布局。

楊天迪分析師

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